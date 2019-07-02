«Депутаты будут голосовать против»: Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Владимир Зеленский вновь попросил Верховную раду рассмотреть отставку генпрокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина. Президент Украины предложил назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко, который работал заместителем Климкина. Зеленский призвал парламент не откладывать принятие этих решений. Эксперты отметили, что президент выбрал на пост главы МИД дипломата, который работал при прежней власти. Вместе с тем политологи уверены, что Рада не удовлетворит просьбу главы государства, поскольку парламент систематически ищет способы помешать инициативам президента.

Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина. Зеленский также предложил назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко, который занимает пост главы администрации президента.

Все три инициативы оформлены в виде проектов постановлений и размещены на сайте Рады. Президент попросил парламент рассмотреть эти вопросы безотлагательно.

Пристайко — украинский дипломат, который в период с 2012 по 2014 год работал послом в Канаде, с 2014 по 2017 год занимал должность первого замминистра иностранных дел Украины, в 2017-м возглавил миссию Украины при НАТО. А в 2019 году Зеленский назначил его главой своей администрации.

Президент Украины уже вносил представление об отставке Климкина в Раду, однако парламент не поддержал это решение.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT обратил внимание на то, что Пристайко работал при прежнем руководстве страны.

«Надо посмотреть, чего Зеленский от Пристайко хочет, ведь тот с декабря 2014 года работал заместителем министра. Идеологических различий у политической силы Зеленского и тех, кто ему ставит палки в колёса, нет», — отметил эксперт.

По словам Дудчака, Климкин явно позиционировал себя сторонником прежней власти, а высказывания такого толка новому президенту могут не понравиться.

«Сейчас он ставит человека, который, в принципе, будет выполнять ту же работу. Человек, который работал заместителем Климкина, вызовет меньше возражений у Верховной рады», — считает политолог.

Он предположил, что Зеленский рассчитывает на то, что Рада пойдёт ему навстречу и удовлетворит просьбу.

«Но, похоже, Верховная рада исходит не из задач по реализации целей, они просто получают удовольствие от того, что не позволяют делать Зеленскому то, что он хочет», — подытожил эксперт.

РИА Новости

«Он не пытался коммуницировать со мной»

Напомним, конфликт между Зеленским и Климкиным начался 27 июня, когда президент возмутился действиями МИД. Глава государства заявил, что министерство без его ведома ответило на российскую ноту относительно арестованных за нарушение границы украинских моряков.

Глава государства обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. Руководитель правительства предложил отправить главу МИД в отпуск. Сам Климкин, в свою очередь, заявил, что уходит в «политический отпуск» и попытается собрать команду.

Позднее Климкин высказался о противостоянии с Зеленским как об «эмоциональной истории».

«Это история не столько содержательная, сколько эмоциональная. А почему так случилось, это вопрос не к нам», — приводит слова Климкина газета «Украинская правда».

Он заявил, что нотная дипломатическая переписка находится в ведении МИД и в последних обращениях на этот счёт ведомство не сообщило ничего нового, а лишь указало неизменную позицию государства, ранее освещённую в международных судах. Климкин также заявил, что Зеленский не пытался обсуждать этот вопрос ранее.

«Он не пытался коммуницировать со мной. Я готов с ним поговорить в любой момент. Мы хотели и ноту РФ, и ноту ответную потом отослать (Зеленскому. — RT). Мы работали с нашими юристами, но потом прозвучало это заявление. Я не знаю, кто его инициировал», — сказал глава украинского МИД.

Отметим, что Климкин занимает должность главы МИД с марта 2014 года. В свою очередь, Луценко занимает пост генпрокурора с мая 2016 года.

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Ранее в администрации президента Украины заявили, что генпрокурором должен быть человек, имеющий юридическое образование, тогда как у Луценко его нет.

В ответ на просьбу Зеленского уволить Луценко генпрокурор заявил, что у главы государства нет таких полномочий.

«Президент не имеет права делать представление на моё увольнение. Чтобы меня уволить, требуется моё заявление или недоверие депутатов Верховной рады», — сказал Луценко изданию «theБабель» 12 июня.

Отметим, что Зеленский ранее пытался уволить нескольких других членов кабмина, работавших при президенте Петре Порошенко. Кроме Климкина он добивался отставки главы Минобороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

Все они по самостоятельной инициативе обращались в парламент с просьбой освободить их от должностей, однако Рада проголосовала против.

Зеленский, скорее всего, не получит согласия Верховной рады и в этот раз, и и расстановка сил не изменится до выборов в Раду, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Зеленский может предлагать, а Рада будет голосовать против. Будет новая Верховная рада, будет другое голосование, другие нюансы. Тогда он сможет продвигать свои идеи, а сейчас это больше пиар», — сказал эксперт в беседе с RT.

По мнению Охрименко, Зеленский стремится сформировать «свою команду», которая будет под его контролем.

«Климкин однозначно не под контролем, это ясно. А подойдёт этот министр иностранных дел или нет, надо смотреть, потому что, честно говоря, у него очень экзотические назначения», — заключил эксперт.