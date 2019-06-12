Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал просьбу президента страны Владимира Зеленского уволить его. По словам генпрокурора, глава государства не имеет права делать это.
Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его
  • РИА Новости

«Президент не имеет права делать представление на моё увольнение. Чтобы меня уволить, требуется моё заявление или недоверие депутатов Верховной рады», — сказал Луценко изданию «theБабель».

Он добавил, что в Раде не наберётся голосов за его отставку.

Ранее Зеленский попросил Верховную раду уволить генпрокурора Украины. Соответствующее представление передаётся в украинский парламент.

20 мая Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора.

Позднее Луценко заявил, что не готов уйти в отставку до проведения досрочных парламентских выборов.

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