Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал просьбу президента страны Владимира Зеленского уволить его. По словам генпрокурора, глава государства не имеет права делать это.

«Президент не имеет права делать представление на моё увольнение. Чтобы меня уволить, требуется моё заявление или недоверие депутатов Верховной рады», — сказал Луценко изданию «theБабель».

Он добавил, что в Раде не наберётся голосов за его отставку.

Ранее Зеленский попросил Верховную раду уволить генпрокурора Украины. Соответствующее представление передаётся в украинский парламент.

20 мая Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора.

Позднее Луценко заявил, что не готов уйти в отставку до проведения досрочных парламентских выборов.