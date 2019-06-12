Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его
- РИА Новости
«Президент не имеет права делать представление на моё увольнение. Чтобы меня уволить, требуется моё заявление или недоверие депутатов Верховной рады», — сказал Луценко изданию «theБабель».
Он добавил, что в Раде не наберётся голосов за его отставку.
Ранее Зеленский попросил Верховную раду уволить генпрокурора Украины. Соответствующее представление передаётся в украинский парламент.
20 мая Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора.
Позднее Луценко заявил, что не готов уйти в отставку до проведения досрочных парламентских выборов.