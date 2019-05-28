Луценко отказался уйти в отставку до выборов в Раду

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не готов уйти в отставку по требованию президента страны Владимира Зеленского до проведения досрочных выборов в Веховную раду.

«Считаю, что моё задание вместе с другими правоохранительными органами провести не только честные президентские, но и честные парламентские выборы», — заявил он в эфире ток-шоу «Свобода слова».

При этом Луценко отметил, что покинет свой пост после формирования новой Радой «всех руководящих органов власти».

Кроме того, он заявил о готовности после этого «пойти в политику» не в составе какой-либо партии, а «к людям».

20 мая лидер Украины Владимир Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора и министра обороны страны.