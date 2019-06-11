Зеленский попросил Верховную раду уволить генпрокурора Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский вносит в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом заявил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Зеленский попросил Верховную раду уволить генпрокурора Украины
  • Reuters

«Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко», — приводит Интерфакс-Украина его слова.

Он отметил, что представление передаётся в украинский парламент.

Ранее Зеленский предложил Раде назначить главой МИД Украины Вадима Пристайко. Он также отправил в отставку 15 губернаторов.

20 мая Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора.

Позднее Луценко заявил, что не готов уйти в отставку до проведения досрочных парламентских выборов. 

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