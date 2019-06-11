Зеленский уволил 15 губернаторов

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на замглавы администрации президента Украины Руслана Рябошапку.

По его словам, поступила «первая часть представлений» из кабмина на увольнение губернаторов.

«Итак, уволены главы Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и. о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций», — сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на источник писали, что Зеленский собирается уволить 13 губернаторов.

Позднее пресс-служба Зеленского заявила, что президент намерен отправить в отставку всех действующих губернаторов.