Зеленский намерен отправить в отставку всех губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку всех действующих губернаторов, заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

«Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА (областных государственных администраций. — RT) должны быть уволены», — цитирует представителя Зеленского Интерфакс-Украина.

Ранее украинские СМИ узнали о планах Зеленского уволить 13 председателей областных администраций и предложить на их место новые кандидатуры.

9 июня на съезде партии «Слуга народа» Зеленский призвал к «нокауту» политической системы на Украине.