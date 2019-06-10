Зеленский намерен отправить в отставку всех губернаторов

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку всех действующих губернаторов, заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.
Зеленский намерен отправить в отставку всех губернаторов
  • ©Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА (областных государственных администраций. — RT) должны быть уволены», — цитирует представителя Зеленского Интерфакс-Украина.

Ранее украинские СМИ узнали о планах Зеленского уволить 13 председателей областных администраций и предложить на их место новые кандидатуры.

9 июня на съезде партии «Слуга народа» Зеленский призвал к «нокауту» политической системы на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить