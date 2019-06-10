Зеленский намерен отправить в отставку всех губернаторов
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«Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА (областных государственных администраций. — RT) должны быть уволены», — цитирует представителя Зеленского Интерфакс-Украина.
Ранее украинские СМИ узнали о планах Зеленского уволить 13 председателей областных администраций и предложить на их место новые кандидатуры.
9 июня на съезде партии «Слуга народа» Зеленский призвал к «нокауту» политической системы на Украине.