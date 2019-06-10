СМИ сообщили о планах Зеленского уволить 13 губернаторов

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник.
СМИ сообщили о планах Зеленского уволить 13 губернаторов
  • ©Адміністрація Президента України
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При этом ожидается, что Зеленский также представит на согласование правительству кандидатуры новых губернаторов.

«Кандидатуры новых ещё обсуждают», — уточнил собеседник агентства.

Ранее Зеленский заявил о «нокдауне» политической системы на Украине и предложил её «нокаутировать».

В Совете Федерации заявили RT, что речь Зеленского основана на предвыборных технологиях и нацелена на получение большего доверия избирателей.

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