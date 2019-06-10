СМИ сообщили о планах Зеленского уволить 13 губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник.

При этом ожидается, что Зеленский также представит на согласование правительству кандидатуры новых губернаторов.

«Кандидатуры новых ещё обсуждают», — уточнил собеседник агентства.

Ранее Зеленский заявил о «нокдауне» политической системы на Украине и предложил её «нокаутировать».

В Совете Федерации заявили RT, что речь Зеленского основана на предвыборных технологиях и нацелена на получение большего доверия избирателей.