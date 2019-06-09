В Совфеде оценили намерение Зеленского «нокаутировать систему»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что партия «Слуга народа» поможет установить новую систему власти в стране и «нокаутировать» старую.

«Предвыборная риторика предполагает произнесение самых важных слов, тех, которые должны нравиться избирателю. Старая власть не пользовалась популярностью, поэтому идея её «нокаутировать» и поменять очень популярна. Это вполне укладывается в правила любой избирательной кампании. Однако сложно сказать, что за этим стоит в реальности. Первые действия Зеленского ни о чём подобном пока не свидетельствуют», — считает Морозов.

Сенатор подчеркнул, что пока в действиях нового украинского лидера «не видно ничего, что говорило бы о желании распрощаться с наследием Порошенко».

«Данное заявление относится к предвыборным технологиям и стремлению за счёт рассчитанной на избирателя риторики получить какие-то голоса. Тем не менее пройти это может, кредит недоверия к старой власти очень высок. Однако пока мы имеем дело с детской политической ветрянкой в условиях выборов. Ну а диагноз реального заболевания политического режима Украины не за горами», — сказал он.

Ранее Зеленский в ходе съезда своей партии «Слуга народа» заявил, что политическая система на Украине находится «в нокдауне», и предложил её «нокаутировать».

Украинский лидер подчеркнул, что речь идёт не о «перезагрузке старой системы», а об «установлении новой».