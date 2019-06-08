Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.

Отмечается, что каждый участник получил индивидуальное приглашение, встреча не анонсировалась для широкой публики и проходила не под запись.

«Президент Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции Залесье. Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты, клубника, вино, кофе, чай. Разговор офф-рекордз. О ситуации в стране его глазами и планах», — сообщила председатель Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа.

Она отметила, что Зеленский, возможно, даст пресс-конференцию на 100 дней своего президентства.

Ранее Зеленский поздравил украинских журналистов с профессиональным праздником и призвал их писать только правду.