Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

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Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
  • ©president.gov.ua

Отмечается, что каждый участник получил индивидуальное приглашение, встреча не анонсировалась для широкой публики и проходила не под запись.

«Президент Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции Залесье. Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты, клубника, вино, кофе, чай. Разговор офф-рекордз. О ситуации в стране его глазами и планах», — сообщила председатель Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа.

Она отметила, что Зеленский, возможно, даст пресс-конференцию на 100 дней своего президентства.

Ранее Зеленский поздравил украинских журналистов с профессиональным праздником и призвал их писать только правду.

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