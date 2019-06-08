Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
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Отмечается, что каждый участник получил индивидуальное приглашение, встреча не анонсировалась для широкой публики и проходила не под запись.
«Президент Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции Залесье. Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты, клубника, вино, кофе, чай. Разговор офф-рекордз. О ситуации в стране его глазами и планах», — сообщила председатель Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа.
Она отметила, что Зеленский, возможно, даст пресс-конференцию на 100 дней своего президентства.
Ранее Зеленский поздравил украинских журналистов с профессиональным праздником и призвал их писать только правду.