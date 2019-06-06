Зеленский призвал украинских журналистов писать только правду

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских журналистов с профессиональным праздником и призвал их писать только правду.

Соответствующее сообщение глава Украины опубликовал на своей странице в Facebook.

«Прошу об одном: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому — ни настоящим, ни бывшим, ни будущим. Потому что за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С Днём журналиста!» — написал он.

Как он добавил, на Украине много талантливых работников СМИ, в которых он ценит то, что «они не дают расслабиться».

Ранее Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к Зеленскому с просьбой о личном приёме.