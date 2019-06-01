Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече
- Reuters
«Вчера Валентина Бузина обратилась к президенту с официальным заявлением о личном приёме», — заявил Кузьмин.
По его словам, с момента убийства журналиста прошло более четырёх лет, но виновные до сих пор не установлены и не наказаны.
Кузьмин добавил, что «дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев волокитится в суде».
Также он заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко и главы силовых ведомств страны отказывались встретиться с Валентиной Бузиной.
«Надеюсь, новый президент по-человечески отнесётся к просьбе Валентины Бузины и осуществит её личный приём, после чего дело примет справедливый оборот», — написал Кузьмин.
В ноябре 2017 года киевская прокуратура направила в суд дело об убийстве журналиста Бузины.
Олесь Бузина был убит пятью выстрелами 16 апреля 2015 года возле собственного дома в Киеве.