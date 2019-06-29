Депутат Рады назвал Климкина «позором украинской дипломатии»
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«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы... Я считаю, это важно — это... всегда была элитой государственной службы», — подчеркнул он.
Он также заявил, что в противостоянии президента Украины Владимира Зеленского и Климкина не поддерживает ни одну из сторон.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украине «стыдно и больно» от публичной «перепалки» Зеленского и Климкина.
27 июня Зеленский заявил, что узнаёт о действиях МИД Украины из интернета.
Позднее Климкин ответил на претензии главы государства.
Впоследствии премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск.