Депутат Рады назвал Климкина «позором украинской дипломатии»

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Глава МИД Украины Павел Климкин «позорит» своими действиями дипломатию страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Депутат Рады назвал Климкина «позором украинской дипломатии»
  • Reuters
  • © Denis Balibouse

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы... Я считаю, это важно — это... всегда была элитой государственной службы», — подчеркнул он.

Он также заявил, что в противостоянии президента Украины Владимира Зеленского и Климкина не поддерживает ни одну из сторон.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украине «стыдно и больно» от публичной «перепалки» Зеленского и Климкина.

27 июня Зеленский заявил, что узнаёт о действиях МИД Украины из интернета.

Позднее Климкин ответил на претензии главы государства. 

Впоследствии премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск.

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