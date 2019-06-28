Тимошенко оценила конфликт Зеленского и Климкина

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД страны Павлом Климкиным.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Вчера весь мир наблюдал за публичной «перепалкой» между нашим президентом и министром иностранных дел Украины. Стыдно, больно и крайне опасно для государства. Президент признался, что о направлениях внешней политики узнаёт из интернета, а министр заявил, что он больше не желает помогать президенту, что у него с ним «различия» по стратегическим и тактическим вопросам», — отметила она.

По её мнению, это очень «опасная турбулентность в управлении», которая грозит Украине уничтожением.

Ранее Зеленский заявил, что узнаёт о действиях внешнеполитического ведомства страны из интернета. Позднее Климкин ответил на претензии главы Украины. На фоне данного конфликта премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск.