Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск
«Если мы говорим о том, что президент не может поменять (главу МИД. — RT), я считаю, что президент имеет право, пусть предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев», — цитирует РИА Новости Гройсмана.
Он сообщил, что готов подписать этот отпуск.
«И я готов, используя свои полномочия премьер-министра, и внести кандидатуру первого заместителя министра, который будет исполнять обязанности, но эту кандидатуру пусть предложит президент», — добавил украинский премьер.
Ранее Зеленский в ходе брифинга заявил, что Климкин и украинский МИД принимают решения самостоятельно, не посоветовавшись с ним.