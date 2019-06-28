Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

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Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.

«Если мы говорим о том, что президент не может поменять (главу МИД. — RT), я считаю, что президент имеет право, пусть предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев», — цитирует РИА Новости Гройсмана.

Он сообщил, что готов подписать этот отпуск.

«И я готов, используя свои полномочия премьер-министра, и внести кандидатуру первого заместителя министра, который будет исполнять обязанности, но эту кандидатуру пусть предложит президент», — добавил украинский премьер.

Ранее Зеленский в ходе брифинга заявил, что Климкин и украинский МИД принимают решения самостоятельно, не посоветовавшись с ним.

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