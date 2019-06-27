Климкин ответил на претензии Зеленского из-за ноты по морякам

МИД Украины имел право без согласования с президентом Владимиром Зеленским ответить на российскую ноту по арестованным украинским морякам, заявил глава ведомства Павел Климкин.

«Все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу», — сказал министр изданию «Украинская правда».

По его словам, документ фиксирует только международно-правовую позицию Киева и не содержит «никаких политических моментов».

Климкин подчеркнул, что дополнительное согласование с главой государства не требуется.

Ранее Зеленский заявил, что узнаёт о действиях внешнеполитического ведомства из интернета.

Среди прочего он отметил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту России по украинским морякам.