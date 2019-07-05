В партии Зеленского прокомментировали возможность повторной жеребьёвки на выборах

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Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков прокомментировал в эфире телеканала «1+1» то, что шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных выборах в Раду.

«Ситуация достаточно опасная, насколько мне известно часть бюллетеней напечатана», — заявил Разумков.

По его словам, «это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, а на это надо иметь ресурс, который в бюджете не предусмотрен».

Он выразил надежду на то, что «суд примет взвешенное, сбалансированное и законное решение, и возможно этого не произойдёт, потому что сегодня под угрозой выборы на Украине».

Ранее шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.

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