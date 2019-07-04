ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах
- Reuters
Об этом сообщает «Украинская правда».
Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук, комментируя решение суда, отметила, что на данный момент напечатано более 5 млн бюллетеней.
«Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что эта акция направлена на срыв выборов», — сказала Слипачук.
Она добавила, что это решение суда будет оспариваться ЦИК.
Ранее председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.