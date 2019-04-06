«Очередной шаг к эскалации»: в Чёрном море прошли совместные учения НАТО и Грузии

Четыре фрегата НАТО и два патрульных катера Грузии провели совместные учения в Чёрном море, где ранее стартовали манёвры стран блока и Украины «Морской щит — 2019». Как отмечал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, организация намерена нарастить разведдеятельность в черноморской акватории, в том числе путём укрепления сотрудничества с Киевом и Тбилиси. Таким образом НАТО пытается оказать давление на Россию, считают в Госдуме. Эксперты подчёркивают, что Грузия представляет особый интерес для альянса из-за своего географического положения.

Корабли НАТО провели военно-морские учения с катерами Грузии в Чёрном море. Об этом говорится в заявлении грузинского МВД. Отмечается, что Грузия была представлена двумя патрульными катерами — Ochamchire и Dioskuria, а альянс — нидерландским, турецким, болгарским и румынским фрегатами Evertsen, Yildirim, Drazki и Regele Ferdinand соответственно.

«Морские учения подразумевали проведение совместных манёвров и абордажа с использованием технического регламента НАТО. Целью учений было повышение уровня совместимости и взаимодействия береговой охраны погранполиции МВД Грузии с морскими силами НАТО», — говорится в сообщении МВД Грузии.

Отметим, что корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) прибыли в грузинский порт Поти 1 апреля.

«Глава погранполиции МВД Грузии Темур Кекелидзе принял вторую постоянную военно-морскую группу НАТО, которая сделала заход в порт Грузии», — говорится в Facebook погранполиции Грузии.

Таким образом НАТО стремится продемонстрировать свои партнёрские отношения с Грузией, убеждён эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Понятно, что для НАТО Грузия — очень удобный партнёр из-за её расположения. Она находится в мягком подбрюшье России», — отметил эксперт.

При этом в беседе с RT Блохин подчеркнул, что речи о вступлении страны в Североатлантический альянс не идёт, так как НАТО не пойдёт на такой шаг.

Так, согласно правилам вступления новых стран в НАТО, у них не должно быть неразрешённых территориальных споров. Однако Грузия не признаёт независимость Южной Осетии и Абхазии и продолжает считать их частью своей территории.

Проведённые НАТО и Грузией манёвры обостряют ситуацию в Черноморском регионе, убеждён зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

«Безусловно, проводимые учения являются очередным шагом к эскалации в данном регионе и не служат обеспечению в нём стабильности. На подобное поведение мы должны реагировать в части сопровождения данных кораблей, наблюдения за учениями. Соответствующие действия мы реализуем», — сказал он RT.

Напомним, Черноморский флот России сопровождал фрегаты второй постоянной военно-морской группы НАТО, вошедшей в Чёрное море 28 марта.

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Чёрного моря группу кораблей НАТО в составе трёх фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании. Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России «Иван Хурс» и «Василий Быков», — говорится в заявлении оборонного ведомства РФ.

Патрульные катера типа Р-23 Ochamchir и Р-25 Dioskuria

© МВД Грузии

«Морской щит — 2019»

3—4 апреля в Вашингтоне состоялся саммит НАТО, приуроченный к 70-летию организации. По его итогам, помимо прочего, было принято решение нарастить разведдеятельность альянса в Черноморском регионе. Об этом заявил Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что для реализации этой задачи блок будет сотрудничать с Украиной и Грузией.

«Мы согласовали пакет мер, чтобы улучшить нашу осведомлённость о ситуации, увеличить нашу поддержку Украине и Грузии в таких сферах, как обучение морских сил и береговой охраны, а также заходы в порты, учения и обмен информацией», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что альянс намерен «сохранить своё внимание и присутствие в этом жизненно важном регионе».

Так, 5 апреля стартовали совместные учения НАТО и Украины «Морской щит — 2019», которые продлятся до 13 апреля. В общей сложности в них принимают участие 2,2 тыс. военнослужащих и порядка 20 военных кораблей.

«14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции с участием 2,2 тыс. военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе», — сообщили в представительстве Украины при НАТО.

«Демонстрация присутствия НАТО»

Проводя учения «Морской щит — 2019» или совместные с Грузией манёвры, альянс демонстрирует готовность реализовывать своё намерение «сдержать Россию», считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Это демонстрация присутствия НАТО в Черноморском регионе, одна из возможностей отчитаться о выполнении плана по сдерживанию «российской агрессии» и российского присутствия в Черноморском регионе», — сказал он RT.

Прошедшие учения стоит рассматривать как часть плана по созданию напряжённости в регионе, указал Блохин.

«Любая страна рядом с Россией уже является потенциальным инструментом давления на нашу страну. Цели НАТО можно увязать и с более масштабным сценарием. Грузия, НАТО и Украина вместе демонстрируют некую антироссийскую направленность. Всё это делается для того, чтобы заставить Россию понервничать. Но ни к чему грандиозному это не приведёт», — заключил эксперт.