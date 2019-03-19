«Новый лидер возьмёт на себя большую ответственность»: как изменится политический курс Казахстана с уходом Назарбаева

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия. Как отмечают эксперты, он был лидером одного из самых политически стабильных государств на постсоветском пространстве и умел находить общий язык со всеми международными партнёрами. По мнению аналитиков, после смены власти в стране Казахстан продолжит двигаться прежним курсом и сохранит дружеские отношения с Россией. При этом Назарбаев не покидает политическую арену и сохранит пост главы Совбеза республики.

Нурсултан Назарбаев объявил о своём уходе в отставку в телеобращении 19 марта.

«Я принял непростое решение — сложить с себя полномочия президента республики Казахстан», — сказал глава республики.

Назарбаев поблагодарил граждан Казахстана за то, что они много лет поддерживали главу государства и его инициативы.

«Огромное спасибо вам, моему народу, и низкий поклон. Благодаря такой поддержке я работал, не жалея сил, энергии и здоровья, времени, чтобы оправдать это доверие», — заявил Назарбаев.

В соответствии с конституцией страны, в случае досрочного прекращения полномочий главы государства его пост до окончания выборного срока (то есть до 2020 года) переходит председателю верхней палаты парламента. Сейчас эту должность занимает Касым-Жомарт Токаев.

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«Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном», — сказал Назарбаев.

Сам политик не уходит с государственной службы. Он остаётся председателем Совета безопасности и главой правящей партии «Нур Отан».

Российский лидер Владимир Путин провёл 19 марта телефонный разговор с Назарбаевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

Пресс-служба президента Казахстана, в свою очередь, сообщает, что в ходе беседы двух лидеров обсуждалась отставка Назарбаева.

Этапы большого пути

Как отмечают эксперты, с уходом Нурсултана Назарбаева завершилась целая эпоха в истории Казахстана и всего СНГ.

Он последний из постсоветских руководителей, кто возглавил свою республику, когда она ещё была частью СССР. В 1989 году Назарбаев стал первым секретарём ЦК Компартии Казахстана. Этот пост он получил сразу же после отставки Геннадия Колбина, назначение которого главой республики в 1986 году вызвало массовые протесты.

В 1990 году Верховный совет Казахской ССР учредил должность президента. Им в апреле того же года стал Назарбаев. Его избрали депутаты на безальтернативной основе.

Назарбаев активно вёл переговоры о заключении нового союзного договора. Он был убеждённым сторонником сохранения Советского Союза, писал первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв в своей книге «Остаюсь оптимистом».

Заседание Совета Федерации СССР

РИА Новости

© Юрий Абрамочкин

Казахстан объявил о своей независимости только в декабре 1991 года, когда официально распался Советский Союз. Тогда же были проведены первые общенациональные президентские выборы, которые выиграл Назарбаев. В дальнейшем он переизбирался ещё четыре раза, став абсолютным рекордсменом среди лидеров всех постсоветских государств по времени пребывания у власти. Он руководил Казахстаном 29 лет.

«Для Казахстана эпоха Назарбаева была великой эпохой: иногда красивые слова действительно точно отражают реальное положение вещей, это именно такой случай, — сказал в беседе с RT директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — Когда он возглавил Казахстан, здесь были огромные территории, но очень скромный ВВП, доходы и уровень жизни. Назарбаев сумел уберечь страну от социального и политического противостояния, а экономика при нём постоянно развивалась. Развивались и образовательные программы. За время нахождения Назарбаева у власти уровень образования в стране значительно вырос, как и объёмы иностранных инвестиций. Последнее говорит о том, что бизнес был уверен в стабильности казахстанской экономики».

Эксперты отмечают, что Назарбаев является убеждённым сторонником евразийской интеграции. Журавлев напоминает, что политик был всегда нацелен на партнёрство с Россией и Белоруссией: именно ему принадлежала в своё время идея создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом Назарбаев относился к редкому типу государственных деятелей, которому удавалось проводить сбалансированную внешнюю политику, не выбирая между Россией и Западом, а взаимодействуя с ними.

Казахстан — самая многонациональная из бывших советских республик. Казахи составляют здесь лишь 67% населения. Удивительно, но при Назарбаеве республике удалось избежать каких-либо серьёзных межнациональных конфликтов. Он удачно осуществил проект переноса столицы из Алма-Аты на север страны, в город Астану, что повысило процент казахского населения в регионах, где традиционно был велик процент славян среди местных жителей. При этом в Казахстане русский язык, в отличие от многих других республик бывшего СССР, сохранил официальный статус.

«Для России было важно, что на протяжении всех лет нахождения на посту президента Казахстана Назарбаев был нашим надёжным союзником. Мы всегда находили общий язык, и, хотя в последние годы Астана начала постепенно двигаться в сторону вестернизации, на протяжении многих лет Казахстан был важнейшим членом сначала Таможенного, а потом Евразийского союза. Без Казахстана эти проекты не состоялись бы в принципе», — подчеркнул в разговоре с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

Международный авторитет республики при Назарбаеве значительно вырос. В Казахстане не раз проводились крупные форумы и мероприятия. Только за последнее десятилетие там прошли саммит ОБСЕ в 2010 году, конгресс УЕФА в 2014 году, съезд лидеров мировых и традиционных религий в 2015 году, зимние Азиатские игры (Азиада-2011).

Ярким примером дипломатических инициатив казахстанского руководства стали переговоры в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

«Казахстанская столица была выбрана в качестве места проведения переговоров не случайно: Казахстан при Назарбаеве смог стать в своём роде нейтральной державой и выполнять ту роль, которую в прошлом выполняла Австрия, — отметил Журавлев. — Астана смогла завоевать доверие и Запада, и Востока, и соседей по постсоветскому пространству. Назарбаев действительно умел дружить со всеми, это редкий талант».

Последнее внешнеполитическое достижение Назарбаева на посту президента — саммит руководителей прикаспийских государств. 12 августа 2018 года в Актау главы Казахстана, России, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Во главе Совбеза

«Назарбаев успел сделать очень много, и в этом заключается не только его сила, но и его слабость, как это ни парадоксально звучит, — говорит Журавлёв. — Казахстан стал, по сути, республикой Назарбаева: такое бывает, когда во главе государства встаёт крупный лидер. Проблема в том, что его последователь уже вряд ли сможет руководить в таком стиле».

По мнению эксперта, преемнику Назарбаева придётся отвечать на вопрос, кто является стратегическим союзником Астаны.

«Назарбаеву таких вопросов просто не задавали», — констатирует Журавлёв.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе

РИА Новости

© Алексей Никольский

Тот вектор, в котором двигался Казахстан при Назарбаеве, сохранится как во внешнеполитическом, так и во внутриполитическом отношении, уверен Манойло.

«Дело в том, что Назарбаев сохраняет за собой пост главы Совета безопасности страны, а примерно год назад этот орган был реформирован, ему были переданы ключевые полномочия. Теперь центр принятия решений — это не аппарат президента, и не парламент, а в первую очередь, Совбез. Фактически Назарбаев сохранит всю власть в своих руках, и только сменит кресло».

Манойло напоминает, что президент — это должность выборная и уязвимая для критики, а на посту главы Совбеза можно находиться всю жизнь. По его мнению, скорее всего, Назарбаев не планирует отказываться от власти. Правда, следует иметь в виду, что казахскому лидеру в этом году исполнится 79 лет, отмечает эксперт.

«Почему он решил пойти в отставку, тоже понятно: он человек очень немолодой, а должность президента довольно сложная. Так или иначе, но соперники будут пытаться победить на выборах, что создаёт некий риск. Ситуация, когда он будет возглавлять Совбез, в этом плане беспроигрышная», — считает Манойло.

При новом президенте, как подчёркивает эксперт, все прежние тенденции общественно-политической жизни страны сохранятся. А вот перемен во внешнеполитическом курсе Манойло не исключает.

«Если Назарбаев в своё время прошёл советскую партийную школу и его многое связывает с общим постсоветским культурно-политическим пространством, то новый президент может оказаться более настроенным на контакты с Западом. Но в любом случае каких-то резких поворотов и перемен ждать не приходится», — считает эксперт.

Операция «Преемник»

Исполнять обязанности президента Казахстана будет Касым-Жомарт Токаев. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал его назначение «очень позитивным» для России.

«Токаева я знаю, лично знаю его по работе и в МПА СНГ, и в парламентской ассамблее ОДКБ. Знаю его как очень толкового, очень вдумчивого. Он один из самых авторитетных людей в Казахстане. Очень для меня отрадно, что выбор пал на него. Он очень ответственный», — приводит РИА Новости слова Калашникова.

«Удивительно широко образованным и грамотным человеком» назвал Токаева бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

«Он удивительно широко образованный и грамотный человек. Он работал в нашем посольстве — посольстве Советского Союза — в Китае. Отлично знает и английский, и китайский. Закончил МГИМО, кстати. Он лучше всех в посольстве знал китайский язык. Он блестяще переводил послу. Он хороший и дипломат, и государственный деятель. Не случайно он занимает свой пост, он действительно крупный государственный деятель, блестящий. Так что, если он будет президентом, Казахстану повезёт очень сильно», — цитирует РИА Новости Орджоникидзе.

Касым-Жомарт Токаев

РИА Новости

© Болат Шайхинов

Журавлёв отмечает, что с очень высокой вероятностью на предстоящих президентских выборах выиграет тот кандидат, которому Назарбаев официально окажет свою поддержку.

«Что-то подсказывает, что таким человеком может стать именно нынешний и.о. президента: уж очень много времени отвёл его характеристике Назарбаев в своей речи. Но это не более чем гипотеза, разумеется», — сказал эксперт.

Как бы то ни было, преемнику Назарбаева придётся непросто, считает Журавлев.

«Новому лидеру предстоит взять на себя большую ответственность. Например, он должен будет так же сохранять межнациональный мир в стране. Раньше вопросы о статусе русских в Казахстане просто не задавались, это считалось неуместным. Но не факт, что сейчас кто-то не захочет поднять подобные темы».

Эксперт не считает, что в ближайшее время страну ждут внутриэлитные конфликты.

«Что касается настроений казахстанских финансовых, политических элит, то они формировались уже при Назарбаеве и, в принципе, достаточно монолитны, — полагает Журавлёв. — Те представители элит, которые выступали против Назарбаева, находятся сейчас преимущественно на Западе».

«Следующему президенту придётся отвечать на множество вопросов, и это притом что Казахстан — страна, не привыкшая к политической борьбе, это ново для неё», — подводит итог эксперт.