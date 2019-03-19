«Будут проведены выборы»: президент Казахстана Назарбаев объявил об отставке
- © Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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19 марта 2019
Токаев всегда активно поддерживал интеграционные процессы в рамках межпарламентских отношений, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. «Это сильный, опытный партнёр», — цитирует ТАСС депутата.
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Напомним, Нурсултан Назарбаев занимал пост главы Казахстана с 1990 года.
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что эпоха Назарбаева не заканчивается ни для Казахстана, где он сохранит иные посты, ни для всего пространства СНГ.
«Радикальных перемен во внешней и внутренней политике Казахстана точно не будет», — написал Косачёв на своей странице в Facebook.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства и дружбы с Россией.
«Уверен, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства и дружбы с Россией, а отношения между нашими странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться», — цитирует Володина РИА Новости.
Председатель Госдумы также отметил, что вклад первого президента Казахстана в социально-экономическое развитие возглавляемой им на протяжении трёх десятилетий страны огромен.
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий удивлён отставкой Назарбаева, но уверен, что Касым-Жомарт Токаев продолжит заложенный первым главой Казахстана курс.
«Отставка Назарбаева, честно сказать, стала неожиданной новостью. Он — патриарх евразийской интеграции, один из авторитетнейших политиков на постсоветском пространстве», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.
«Лично знаком с назначенным исполняющим обязанности президента Касым-Жомартом Токаевым. Уверен, что он продолжит заложенный первым главой Казахстана курс на развитие страны. Также надеемся на преемственность государственной линии в отношениях с Россией, сотрудничестве в общих интеграционных объединениях и на международных площадках», — сказал парламентарий.
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Первый президент Киргизии Аскар Акаев считает, что Назарбаев принял решение об отставке, чтобы открыть возможность для смены власти в республике.
«Я думаю, это мудрый поступок. Назарбаев в возрасте, он президентом Казахстана проработал 30 лет, а если учесть, что он до этого ещё пять лет проработал председателем правительства Казахстана, то в общей сложности он руководил этой страной 35 лет, поэтому он решил уйти на заслуженный отдых и дать новым кадрам поруководить страной. Я воспринял это как естественное желание — открыть возможность для смены власти», — приводит РИА Новости слова Акаева.
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Россия и Казахстан продолжат сотрудничество в космических проектах, заявили в Роскосмосе.
Напомним, Россия арендует у Казахстана город Байконур и одноимённый космодром с 1994 года. Страны совместно создают на Байконуре комплекс «Байтерек».
Ожидается, что казахстанская сторона модернизирует стартовый комплекс ракеты-носителя «Зенит» под разрабатываемую в России ракету-носитель среднего класса «Союз-5».
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Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов высказался о Токаеве как о многосторонне подготовленном человеке.
«Что касается Токаева — я очень хорошо знаю его ещё с того времени, когда он был одним из самых талантливых студентов восточного отделения института международных отношений. Он очень многосторонне подготовленный человек, он был и министром иностранных дел, и два срока уже является руководителем сената парламента. Я думаю, что соратники Назарбаева будут стремиться справиться с той непростой задачей, которая перед ними будет поставлена. Наши традиционно партнёрские отношения сохраняются», — сказал Бакланов в беседе с RT.
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Назарбаева мудрым и взвешенным политиком.
«Все восприняли эту новость как неожиданную. Назарбаев очень взвешенный, мудрый политик. Если он такое решение принял, значит так нужно», — приводит её слова РИА Новости.
Назначенного врио главы государства Касым-Жомарта Токаева Матвиенко охарактеризовала как «интеллигентного, образованного человека, настроенного на государственный лад».
«Казахстан находится в переходный период в надёжных руках», — сказала спикер Совфеда.
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Казахстану повезёт, если новым президентом станет именно Касым-Жомарт Токаев. Об этом заявил бывший заместитель Генсека ООН Сергей Орджоникидзе.
«Он удивительно широко образованный и грамотный человек. Он работал в нашем посольстве — посольстве Советского союза — в Китае. Отлично знает и английский, и китайский. Закончил МГИМО, кстати. Он лучше всех в посольстве знал китайский язык. Он блестяще переводил послу. Он хороший и дипломат, и государственный деятель. Неслучайно он занимает свой пост, он действительно крупный государственный деятель, блестящий. Так что если он будет президентом — Казахстану повезёт очень сильно», — приводит РИА Новости слова Орджоникидзе.