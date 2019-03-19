«Будут проведены выборы»: президент Казахстана Назарбаев объявил об отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. В эфире государственных телеканалов он подписал указ о сложении полномочий с 20 марта. Исполняющим обязанности президента назначен спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. При этом Назарбаев продолжит возглавлять Совет безопасности страны. RT ведёт текстовую трансляцию.

© Рамиль Ситдиков / РИА Новости