Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке
- РИА Новости
«Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны условились продолжать регулярные контакты в будущем.
19 марта Назарбаев объявил, что уходит в отставку. Во время обращения к народу он подписал соответствующий указ, согласно которому он сложит с себя полномочия президента 20 марта.
Позднее в Кремле сообщили, что Путин говорил 19 марта по телефону с Назарбаевым. При этом подробности не разглашались.
Подробнее — в материале RT.