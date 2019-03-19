Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке

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Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку. Об этом заявили в пресс-службе президента Казахстана.
Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке
  • РИА Новости

«Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны условились продолжать регулярные контакты в будущем.

19 марта Назарбаев объявил, что уходит в отставку. Во время обращения к народу  он подписал соответствующий указ, согласно которому он сложит с себя полномочия президента 20 марта.

Позднее в Кремле сообщили, что Путин говорил 19 марта по телефону с Назарбаевым. При этом подробности не разглашались. 

Подробнее — в материале RT.

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