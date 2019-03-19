В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с Назарбаевым

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин говорил во вторник, 19 марта, по телефону с Нурсултаном Назарбаевым, ранее объявившим о своей отставке с поста президента Казахстана.
В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с Назарбаевым
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.  

«Днём сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора», — отметил он.

Ранее Назарбаев в обращении к народу объявил, что уходит в отставку. Он рассказал, что останется главой Совбеза Казахстана. 

Он подписал соответствующий указ, согласно которому он сложит с себя полномочия президента 20 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить