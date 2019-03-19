В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с Назарбаевым

Российский лидер Владимир Путин говорил во вторник, 19 марта, по телефону с Нурсултаном Назарбаевым, ранее объявившим о своей отставке с поста президента Казахстана.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Днём сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора», — отметил он.

Ранее Назарбаев в обращении к народу объявил, что уходит в отставку. Он рассказал, что останется главой Совбеза Казахстана.

Он подписал соответствующий указ, согласно которому он сложит с себя полномочия президента 20 марта.