«Очередная глупость»: в России ответили на заявление о «фиксации из космоса» проходов судов ВМС Украины в Азовское море

Идея о «фиксации из космоса» проходов кораблей ВМС Украины через Керченский пролив — это «очередная глупость» Киева. Так в Госдуме РФ прокомментировали заявление генерал-лейтенанта ВС Украины Игоря Романенко, который считает, что Военно-морские силы страны должны продолжить попытки преодолеть Керчь-Еникальский канал, осуществляя при этом аудио- и видеозапись, а также «фиксацию из космоса», с которой якобы им должны помочь западные партнёры. Между тем в Госсовете Крыма отметили, что у Украины практически не осталось военных кораблей, а потому неясно, какими средствами Киев намерен осуществлять повторные провокации.

Предложение экс-заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины генерал-лейтенанта Игоря Романенко, чтобы страны Запада фиксировали «из космоса» проход украинских кораблей через Керченский пролив в Азовское море, является «очередной глупостью». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Он, видимо, хотел сказать, что эти корабли будут проходить через Керченский пролив, не нарушая территориальных пограничных зон, как это было в прошлый раз. Но те действия, о которых он говорит, всё равно идут в нарушение правил по прохождению кораблей, тем более военных. Есть соответствующие требования и правила, которых придерживается Россия и другие страны. Этот генерал предлагает не подчиняться требованиям договоров и при этом ещё что-то фиксировать. Это очередная глупость», — сказал парламентарий в беседе с RT.

В свою очередь, депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара подчеркнул, что на Украине пытаются каким-то образом реализовать заявление министра обороны страны Степана Полторака, который ранее сообщил, что украинские ВМС продолжат совершать проходы военных кораблей по Керчь-Еникальскому каналу.

«Сделать это у них получится и правда только благодаря особой связи с космосом, которая, наверное, есть у представителей украинской армии», — сказал Ганжара.

По его словам, в этом вопросе Украина не получит никакой иностранной поддержки.

«У других государств нет никакой позиции относительно помощи Киеву. Это бредовые выдумки представителей украинской армии. После инцидента в Керченском проливе моральный дух военных очень низок. Тем более что сложно представить, какие корабли Украина будет отправлять, — ведь никакого флота у них уже давно не существует нигде, кроме как в голове президента Порошенко», — подчеркнул Ганжара в разговоре с RT.

Накануне бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что осуществление Украиной новых проходов кораблей через Керченский пролив должно быть хорошо подготовлено. В частности, они должны сопровождаться аудио- и видеозаписью, а также фиксироваться западными союзниками из космоса.

«Я считаю, что новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео- и аудиосредств контроля. И, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса», — цитирует Романенко интернет-издание UAportal.

Как считает генерал-лейтенант, тогда Россия якобы окажется «в достаточно сложной ситуации», а вот для Украины это будет «беспроигрышный вариант».

Добавим, что в четверг, 10 января, на сайте издания «Правительственный курьер» вышло интервью с Полтораком, в котором он повторил свой декабрьский тезис, что Украина продолжит осуществлять проходы своих кораблей под Крымским мостом.

«Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость», — сказал глава украинского Министерства обороны.

По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, теперь не только украинские политики, но и военные начали делать заявления из области «фантастики».

«Можно вспомнить очень много подобных высказываний. Что-то говорить об этом сложно. Не важно, фиксируются украинские действия из космоса или нет, есть соответствующая конвенция ООН по морскому праву, в рамках которой действует российская сторона», — сказал он.

По его словам, «западные страны и так постоянно отслеживают ситуацию в регионе».

«Так что непонятно, каким образом это может повлиять на проход. Очевидно, что господин Романенко просто не понимает, о чём говорит. Что они там будут фиксировать? Просто ещё раз будет подтверждено, что российские пограничные силы действуют строго в соответствии с международными законами», — заключил Коновалов в беседе с RT.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что у кораблей соседнего государства не будет никаких проблем с проходом через Керченский пролив при условии соблюдения необходимых процедур и следования нормам международного права.

«Никаких проблем с проходом в Азовское море для украинских кораблей нет. Нужно просто выполнить определённые процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала», — отметил вице-премьер крымского правительства, постпред Республики Крым при президенте Георгий Мурадов.

Как подчёркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, установление подобных норм связано с достаточно интенсивной международной навигацией.

Напомним, что напряжённость в Азовско-черноморской акватории возникла 25 ноября, когда три корабля Военно-морских сил Украины («Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу») устроили провокацию у побережья Крымского полуострова в Керченском проливе. Они незаконно вошли в территориальные воды РФ и не реагировали не требования пограничников. В результате сотрудники погранслужбы ФСБ задержали суда, на которых находились 22 украинских военных и два сотрудника СБУ. Они будут находиться под стражей как минимум до 24 января 2019 года.