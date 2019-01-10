В Крыму ответили на заявление украинского генерала об Азовском море

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление экс-заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.
В Крыму ответили на заявление украинского генерала об Азовском море
  • Reuters

«Сейчас представители украинской армии пытаются каким-то образом воплотить в жизнь поручение министра обороны Украины — чтобы их корабли всё равно проходили через акваторию Керченского пролива. Но сделать это у них получится и правда только благодаря особой связи с космосом, которая, наверное, есть у представителей украинской армии», — сказал он.

По словам депутата, Украина не найдёт никакой иностранной поддержки в вопросах прохода через Керченский пролив.

«У других государств нет никакой позиции относительно помощи Киеву. Это бредовые выдумки представителей украинской армии. После инцидента в Керченском проливе моральный дух военных очень низок. Тем более сложно представить, какие корабли Украина будет отправлять, ведь никакого флота у них уже давно не существует нигде, кроме как в голове президента Порошенко», — считает Ганжара.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины рассказал, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить