В Крыму ответили на заявление украинского генерала об Азовском море

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление экс-заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.

«Сейчас представители украинской армии пытаются каким-то образом воплотить в жизнь поручение министра обороны Украины — чтобы их корабли всё равно проходили через акваторию Керченского пролива. Но сделать это у них получится и правда только благодаря особой связи с космосом, которая, наверное, есть у представителей украинской армии», — сказал он.

По словам депутата, Украина не найдёт никакой иностранной поддержки в вопросах прохода через Керченский пролив.

«У других государств нет никакой позиции относительно помощи Киеву. Это бредовые выдумки представителей украинской армии. После инцидента в Керченском проливе моральный дух военных очень низок. Тем более сложно представить, какие корабли Украина будет отправлять, ведь никакого флота у них уже давно не существует нигде, кроме как в голове президента Порошенко», — считает Ганжара.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины рассказал, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.