Эксперт оценил заявление украинского генерала о «фиксации из космоса» прохода в Азовское море

Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с RT прокомментировал заявление экс-заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.

«Украинские политики отличаются фантастическими заявлениями, и военные далеко от них не ушли. Можно вспомнить очень много подобных высказываний. Что-то говорить об этом сложно. Не важно, фиксируются украинские действия из космоса или нет, есть соответствующая конвенция ООН по морскому праву, в рамках которой действует российская сторона», — сказал эксперт.

По его словам, «западные страны и так постоянно отслеживают ситуацию в регионе».

«Так что непонятно, каким образом это может повлиять на проход. Очевидно, что господин Романенко просто не понимает, о чём говорит. Что они там будут фиксировать? Просто ещё раз будет подтверждено, что российские пограничные силы действуют строго в соответствии с международными законами», — заключил Коновалов.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины рассказал, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.