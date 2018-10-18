«Новый этап развития отношений»: какие вопросы будут обсуждаться в ходе визита Владимира Путина в Узбекистан

18 октября начинается двухдневный государственный визит Владимира Путина в Узбекистан. В планах президента РФ встреча с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым и участие в церемонии запуска строительства первой АЭС в Центральной Азии. В повестке переговоров — текущее состояние и перспективы российско-узбекистанских отношений. По мнению экспертов, Ташкент заинтересован в экономическом партнёрстве с Москвой, а для России также важное значение имеет стратегическая позиция Узбекистана. Политологи считают, что сотрудничество в сфере безопасности и противодействия терроризму будет активно обсуждаться на встрече двух лидеров.

18 октября в Узбекистан с государственным визитом прибывает президент РФ Владимир Путин. В среднеазиатской республике российский лидер пробудет два дня и проведёт переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«В ходе переговоров лидеры обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», — информирует пресс-служба Кремля.

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«Узбекистан — стратегический партнёр и союзник России. Двусторонние связи углубляются во всех ключевых сферах: политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной. Рассчитываю, что в ходе предстоящего на следующей неделе государственного визита в Ташкент у нас с президентом Шавкатом Мирзиёевым состоятся обстоятельные переговоры. И по их итогам будет подписан солидный пакет совместных межправительственных и коммерческих документов», — заявил 11 октября Владимир Путин, вручая верительные грамоты главам дипломатических ведомств, среди которых был и посол Узбекистана.

Президент России лично подтвердил, что вместе со своим узбекистанским коллегой примет участие в открытии и работе форума межрегионального сотрудничества. Как отмечает пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев примут участие «в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана на тему «Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений».

Кроме того, лидеры двух стран в формате видеоконференции дадут старт началу строительства первой в стране и Центральной Азии АЭС. Оценочная стоимость проект — $11 млрд. Первый блок будет запущен в 2028 году.

Экономическое сотрудничество

Соглашение о строительстве «Росатомом» узбекистанской АЭС было подписано 7 сентября в ходе визита в Москву главы правительства Узбекистана Абдуллы Арипова. Тогда же на заседании российско-узбекистанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству было отмечено, что Россия является крупнейшим внешнеторговым партнёром Узбекистана. На её долю в 2017 году приходилось 16% всего внешнеторгового оборота среднеазиатской страны. Двусторонняя торговля демонстрирует положительную динамику.

Как заявил журналистам 16 октября помощник президента России Юрий Ушаков, по итогам 2018 года товарооборот двух стран может составить $5 млрд, тогда как в 2017 году, по его информации, объём двусторонней торговли составил $3,7 млрд. Наиболее активно растут поставки товаров агропромышленного комплекса. По словам помощника президента России, поставки такой продукции выросли за год на 40%.

«Россия всегда была нашим экономическим партнёром номер один», — заявил в интервью RT научный сотрудник Центра региональных исследований по безопасности (Ташкент) Ахмед Рахманов.

Эксперт отметил, что после прихода к власти Шавката Мирзиёева в 2016 году страна стала более открытой, чем в период, когда у руля находился первый президент страны Ислам Каримов. Нынешнее руководство Узбекистана предпринимает особые усилия для развития экономики государства.

«Президент Мирзиёев на встречах со всеми главами государств в ходе всех визитов особенно акцентирует вопрос экономического сотрудничества, инвестиций в Узбекистан», — подчёркивает Рахманов.

Сейчас в Узбекистане, по сообщению посольства этой страны в России, работает более тысячи совместных российско-узбекистанских предприятий, их число растёт. По опубликованным накануне данным Государственного комитета Узбекистана по статистике, в текущем году РФ лидирует по количеству созданных совместных предприятий: за девять месяцев 2018 года было основано 306. Среди российских компаний, работающих в стране, — «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Внешэкономбанк», «Ростех», «КамАЗ». Как отмечал в августе посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов, с начала 2018 года Россия инвестировала в Узбекистан $600 млн.

Грузовики КамАЗ, произведённые в Узбекистане

© uzavtosanoat.uz

«Конечно же, в ходе визита президента России будет подниматься вопрос развития и повышения эффективности экономического сотрудничества, — отметил в разговоре с RT профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко. — Здесь нет предела совершенству, и вопросы торговли, инвестиций, развития высоких технологий важны как для Узбекистана, так и для России».

По словам Юрия Ушакова, на встрече президентов России и Узбекистана будет заявлено о создании нового инструмента содействия торгово-экономическому сотрудничеству двух стран — совместной комиссии на уровне глав правительств.

Общая безопасность

За неделю до визита Владимира Путина в Ташкент столицу Узбекистана посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он провёл переговоры со своим коллегой Абдусаломом Азизовым. Обсуждалось расширение оборонного сотрудничества двух стран, в том числе в военно-технической области. По итогам переговоров было подписано соглашение о взаимном использовании воздушного пространства. Стороны также договорились развивать военно-технические связи.

Эксперты отмечают, что Россию и Узбекистан объединяет противостояние угрозе терроризма и исламского экстремизма в регионе. Узбекистан граничит с неспокойным Афганистаном. После прихода к власти президента Мирзиёева Узбекистан расширил сотрудничество с Россией в военной области. Это касается как совместных учений, так и подготовки узбекистанских офицеров в российских военных вузах и закупки российских вооружений.

«Узбекистан — это крупнейшая страна по населению и военной мощи в Центральной Азии, — отмечает Александр Михайленко. — Сейчас на первое место среди направлений сотрудничества выходят вопросы безопасности. Это связано с непредсказуемостью, неопределённостью политических процессов в мире в целом. Поэтому военно-политическим вопросам уделяется приоритетное внимание. Этот вопрос должен занимать первое место в повестке данного визита».

Эксперты полагают, что сотрудничество в сфере безопасности и противодействия терроризму будет активно обсуждаться на встрече президентов России и Узбекистана. Важно и то, что обе страны стремятся внести свой вклад в стабилизацию обстановки в Афганистане, который расценивается как очаг распространения экстремизма.

«Что касается международной проблематики, то мы считаем, что, конечно, будет обсуждаться Афганистан. Вторая тема — наращивание сотрудничества двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества», — заявил 16 октября Юрий Ушаков.

Афганские талибы

© FARIDULLAH AHMADZAI / AFP

Россия ранее анонсировала возможность переговоров центрального правительства Афганистана и талибов в Москве осенью этого года. В то же время после того, как эта встреча была отложена по инициативе официального Кабула, в экспертных кругах стали поговаривать о Ташкенте как о возможной площадке будущих переговоров. Поддерживает Узбекистан и связи с представительством движения «Талибан»* в Катаре.

«Роль Узбекистана именно в отношениях Афганистана с Россией очень большая, — отмечает Ахмед Рахманов. — Поэтому сотрудничать с Узбекистаном в этом направлении очень важно».

Гуманитарный импульс

Во время визита Владимира Путина в Ташкент в столице Узбекистана пройдут «Дни Москвы». Жителей города ожидает множество мероприятий, будет открыта выставка — презентация Московского зоопарка, пройдёт турнир по фехтованию и самбо.

«Уверен, что в ходе визита российского президента будет подниматься и вопрос гуманитарного сотрудничества, — считает Михайленко. — Здесь к Узбекистану особых претензий у нас нет. И с русским языком, и в целом в области развития гуманитарного сотрудничества всё благополучно, но всегда есть возможности для дальнейшего развития».

Накануне визита президента России в Узбекистан в столице центральноазиатской республики прошёл саммит ректоров вузов двух стран, на котором представители высших учебных заведений высказались за усиление сотрудничества в области образования, включая открытие новых филиалов российских вузов в Узбекистане.

Ташкент

globallookpress.com

© Bernd Von Jutrczenka/dpa

«Надо говорить прямо: у Узбекистана много мигрантов в России и Казахстане, — отметил Рахманов. — Если наши граждане будут обучаться по российским стандартам, то они лучше смогут устроиться на рынке труда в этих странах, а не работать «в чёрную».

По словам эксперта, таким образом Узбекистан мог бы повысить качество своих трудовых ресурсов.

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«Нас интересует, чтобы Узбекистан в большей степени подключился к российским интеграционным инициативам», — утверждает Михайленко, отмечая, что в 2006—2008 годах Ташкент участвовал в деятельности ЕвразЭС.

Именно в Ташкенте в 1992 году был подписан Договор о коллективной безопасности, на основании которого в 1999-м была создана ОДКБ. Однако Узбекистан не стал членом этой структуры. Сейчас же появилась возможность более активной интеграции, по словам эксперта.

«Раньше больший акцент делался на двустороннем сотрудничестве. Новое руководство Узбекистана нацелено на укрепление взаимосвязей в рамках центральноазиатских государств. Но, как показала практика, если интересы России не принимаются в расчёт, то это будет не очень эффективно, — отмечает Михайленко. — Поэтому новый этап развития отношений должен привести к усилению влияния России в Узбекистане и в регионе в целом».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.