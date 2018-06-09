Эксперт оценил энергетическое сотрудничество России и Узбекистана

Научный сотрудник сектора Средней Азии Центра изучения проблем стран ближнего зарубежья РИСИ Иван Ипполитов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил энергетическое сотрудничество России и Узбекистана.

По словам эксперта, оно носит масштабный и централизованный характер.

«Поэтому не стоит удивляться тому, что Ташкент видит Москву одним из своих важнейших партнёров в сфере энергетики, что подтверждается и тем обстоятельством, что в этой стране уже много лет работают российские гиганты «Газпром» и ЛУКОЙЛ», — отметил Ипполитов.

Он назвал многообещающими перспективы в области двустороннего сотрудничества России и Узбекистана. Как считает эксперт, они полностью соответствуют российским национальным интересам в Средней Азии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах посетить Узбекистан осенью.

В мае политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил перспективы транзита газа через территорию Украины.