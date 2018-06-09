Путин заявил о намерении посетить осенью Узбекистан

Президент России Владимир Путин заявил о планах посетить Узбекистан осенью этого года. Об этом российский лидер сказал в ходе беседы с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Циндао, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Я помню о вашем приглашении, спасибо, постараюсь приехать с рабочим визитом, где-то это у нас осенью запланировано», — цитирует РИА Новости Путина.

Президент Узбекистана также выразил надежду, что в ходе встречи будут обсуждены конкретные детали визита.

8 июня Путин прибыл с официальным визитом в Пекин. В программе — переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и участие в саммите ШОС в китайском городе Циндао.

Каких результатов ожидать от китайского турне Путина, выяснял RT.