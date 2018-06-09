Путин заявил о намерении посетить осенью Узбекистан
«Я помню о вашем приглашении, спасибо, постараюсь приехать с рабочим визитом, где-то это у нас осенью запланировано», — цитирует РИА Новости Путина.
Президент Узбекистана также выразил надежду, что в ходе встречи будут обсуждены конкретные детали визита.
8 июня Путин прибыл с официальным визитом в Пекин. В программе — переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и участие в саммите ШОС в китайском городе Циндао.
Каких результатов ожидать от китайского турне Путина, выяснял RT.