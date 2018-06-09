Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню
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Как сообщает ТАСС, обмен подарками произошёл накануне вечером.
«Да, это так», — подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что китайская сторона выберет место для бани, а российские специалисты её установят. Кроме того, он отметил, что сруб выполнен из 200-летнего кедра с Алтая.
Накануне Путину первому из глав государств был вручён орден Дружбы Китайской Народной Республики — высшая госнаграда Китая.
8 июня Путин прибыл с официальным визитом в Пекин.