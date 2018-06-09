Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню

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Российский лидер Владимир Путин в ходе визита в Китай подарил председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню.
Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню
  • kremlin.ru

Как сообщает ТАСС, обмен подарками произошёл накануне вечером.

«Да, это так», — подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что китайская сторона выберет место для бани, а российские специалисты её установят. Кроме того, он отметил, что сруб выполнен из 200-летнего кедра с Алтая. 

Накануне Путину первому из глав государств был вручён орден Дружбы Китайской Народной Республики — высшая госнаграда Китая.

8 июня Путин прибыл с официальным визитом в Пекин. 

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