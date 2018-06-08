Путину первому из глав государств вручён орден Дружбы Китая

Президенту России Владимиру Путину первому из глав государств вручён орден Дружбы Китайской Народной Республики — высшая госнаграда Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии вручения ордена.

По его словам, начиная с 2000 года Путин 19 раз приезжал в Китай с официальным визитом или для участия в международных мероприятиях.

«Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый в Китае», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что военный оркестр Народно-освободительной армии Китая исполнил «Катюшу» для Путина и российской делегации на площади перед Домом народных собраний в Пекине.

8 июня Путин прибыл с официальным визитом в Пекин.