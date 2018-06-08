Путину первому из глав государств вручён орден Дружбы Китая

Короткая ссылка
Президенту России Владимиру Путину первому из глав государств вручён орден Дружбы Китайской Народной Республики — высшая госнаграда Китая. Об этом сообщает РИА Новости.
Путину первому из глав государств вручён орден Дружбы Китая
  • © Reuters

«Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии вручения ордена.

По его словам, начиная с 2000 года Путин 19 раз приезжал в Китай с официальным визитом или для участия в международных мероприятиях.

«Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый в Китае», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что военный оркестр Народно-освободительной армии Китая исполнил «Катюшу» для Путина и российской делегации на площади перед Домом народных собраний в Пекине.

8 июня Путин прибыл с официальным визитом в Пекин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить