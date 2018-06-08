Китайский военный оркестр встретил Путина «Катюшей»

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Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая исполнил «Катюшу» для президента России Владимира Путина и российской делегации на площади перед Домом народных собраний в Пекине.
Китайский военный оркестр встретил Путина «Катюшей»

    Как передаёт ТАСС, также были исполнены гимны двух стран и ряд других композиций.

    Отмечается, что на церемонию официальной встречи Путин приехал на лимузине Mercedes, на площади его ждал председатель КНР Си Цзиньпин.

    8 июня Путин прибыл с официальным визитом в Пекин.

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