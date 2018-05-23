«С детства стремился жить в России»: русский по происхождению гражданин Узбекистана 10 лет не может получить паспорт РФ

Андрей Миронов уже не первый год пытается обосноваться в России. По национальности он русский, но родился в Узбекистане и числится гражданином этой страны. Семья молодого человека оказалась в Ташкенте после того, как в 1930-х годах во время раскулачивания бабушку Андрея отправили туда в ссылку. После распада СССР оформить российский паспорт удалось только матери Миронова. Его отец умер, не успев стать гражданином РФ. Сам Андрей из-за бюрократических проволочек до сих пор не может стать россиянином, а потому вынужден сидеть без работы. По его словам, стартовавшая ещё в 2006 году программа возвращения соотечественников фактически не работает.

Андрей Миронов получил паспорт гражданина Узбекистана в 1998 году, когда ему исполнилось 14 лет. При этом молодой человек с детства стремился жить в России. Он был уверен, что у русского человека не возникнет проблем с получением гражданства РФ.

В 2008 году Андрей первым из семьи уехал в Москву учиться и работать. Окончив курсы ВГИК и Школы радио, он начал узнавать, как можно получить гражданство. Однако в Федеральной миграционной службе (ФМС) документы не принимали — чиновники поясняли, что оснований для предоставления гражданства нет.

«Оформить гражданство законно не получалось никаким образом. Предлагали только за деньги», — говорит Андрей.

Покупать гражданство РФ молодой человек не хотел и первые семь лет в Москве оформлял временную регистрацию. Она действовала в течение 90 дней. Каждые три месяца он выезжал в город Погар Брянской области на границу с Украиной оформить новую миграционную карту.

«Из-за отсутствия паспорта он не мог получить медпомощь»

В 2013 году родители Андрея продали в Ташкенте всю недвижимость и переехали в Россию. В городе Гвардейске Калининградской области они купили квартиру и подали документы на вид на жительство. Через 2,5 года документы были готовы, и они сразу же начали оформлять гражданство.

«Мама получила российское гражданство через три года, — говорит Андрей. — Отец заболел и умер. Умер он вообще без гражданства, так как из узбекского он вышел, а российское не получил. Из-за отсутствия паспорта и СНИЛС он не смог воспользоваться медицинскими услугами».

Андрей из-за бюрократических проволочек даже не попал на похороны отца, поскольку был вынужден тогда менять старый узбекский паспорт на биометрический.

В 2015 году МИД Узбекистана уведомил граждан о том, что в России перестанут признавать обычные паспорта. Тем, у кого был старый узбекский паспорт, перестали оформлять регистрацию, а без неё на территории РФ можно было находиться в течение года.

«Отец умер в мае, а я смог въехать в Россию только в июле», —рассказывает Миронов.

«В замкнутом кругу»

После получения биометрического паспорта Андрей надеялся, что проблем с получением гражданства России не возникнет. 9 апреля он прилетел к матери в Калининград и обратился в местное Управление по вопросам миграции УМВД России. Он хотел выяснить, каким образом можно получить российское гражданство. В ведомстве, по словам Миронова, ему сообщили, что программа по воссоединению семьи больше не действует, но он может подать на гражданство по программе «Признание носителем русского языка».

«Мне сказали, что эта программа новая и создана, чтобы облегчить и ускорить русским процедуру получения гражданства, на деле же всё вышло совсем не так», — поясняет Андрей.

В рамках программы ему необходимо было предоставить ряд справок, сдать медицинские анализы и пройти комиссию, которая оценивает степень владения русским языком.

«Комиссия признала меня носителем русского языка и выдала соответствующий документ. Однако потом я оказался в замкнутом кругу из-за бюрократии», — жалуется Андрей.

В пакет документов для получения вида на жительство входила «справка из консульства или иной документ». Андрей пытался уточнить, о какой бумаге идёт речь: об уведомлении российской стороны о том, что она готова принять его в гражданство, или о листке убытия, который был у него на руках. Первый документ было необходимо запрашивать в ведомстве, на его оформление уходит три месяца. Однако в ГУВМ (Главное управление по вопросам миграции) не могли ответить, какую именно справку необходимо предоставить в консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге. В само консульство, по словам Миронова, дозвониться сложно. Так как молодому человеку не предоставили точную информацию о том, какая из справок необходима, он переживал, что в итоге у него не примут документы.

«На хостел, питание и проезд в день в Санкт-Петербурге понадобится порядка 1500 рублей, плюс билеты на самолёт, — подсчитал Андрей. — При этом электронной очереди там нет, только живая, и неизвестно, сколько времени придётся ждать. Возможно, что и несколько дней. Плюс в посольстве придётся оплатить пошлину ($110) и пошлину на выдачу вида на жительство (3500 рублей). Чтобы покрыть все эти расходы, мне нужно заработать деньги, а на работу меня без гражданства не берут».

«В порядке очереди»

Между тем временная регистрация у Андрея заканчивается 7 июля. По словам молодого человека, программой «Признание носителем русского языка» можно воспользоваться всего один раз. Если Андрей не успеет подать документы до окончания действия миграционной карты, то он уже не сможет прибегнуть к помощи программы.

«Никакого облегчения из-за того, что я рождён в СССР или что у меня вся семья — граждане РФ и проживают в России, уже не будет. Я буду получать гражданство в порядке очереди с узбеками, а очереди огромные», — поясняет молодой человек.

Сейчас у Андрея тяжело болеет мать. В этом году ей сделали операцию на желчном пузыре. Предстоит ещё одна операция на кишечнике. Молодой человек не может уехать на заработки в Москву — за матерью нужно ухаживать, а связи у него есть только в столице. В Калининграде он сидит без работы.

«Мама получает пенсию, но этих денег не хватает на оплату необходимой медицинской помощи, — объясняет Андрей. — После смерти отца я остался единственным кормильцем, но не могу помочь. Не могу устроиться на работу, не могу получить гражданство».

«В интересах низового бюрократического аппарата»

Как сообщили RT в пресс-центре МВД, общий порядок приобретения гражданства РФ предусматривает срок рассмотрения заявления до 1 года, упрощённая процедура сокращает этот срок до 6 месяцев.

«Отдельные категории, такие как участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и носители русского языка могут приобрести гражданство в срок до 3 месяцев, — комментируют представители ведомства. — При этом надо учитывать, что подаче заявления о гражданстве предшествуют процедуры получения разрешения на временное проживание, которое рассматривается от 2 до 6 месяцев в зависимости от категории иностранного гражданина, и вида на жительство, которое рассматривается до 6 месяцев».

Председатель комиссии по нормативно-правовым инициативам Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский уверен, что процедуры принятия в гражданство должны быть максимально просты и понятны.

«Если у человека есть ближайшие родственники, которые являются гражданами РФ, процедура должна идти по ускоренной программе с ясными и чёткими сроками получения гражданства. А если он ещё и носитель русского языка, то это должно ещё более ускорять процедуру», — отмечает эксперт.

Впрочем, по мнению Московского, проблемы с получением гражданства зачастую возникают и по вине самих граждан, которые неправильно оформляют документы.

«Специалистов, которые принимают документы, поощряют не за количество принятых в российское гражданство, а просто за факт сидения на рабочем месте и за правильно оформленные документы. Бюрократический аппарат мал, и в результате выстраиваются большие очереди, что провоцирует появление «боковушек», где за определённую сумму помогают оформить гражданство. Я не верю, что вышестоящие начальники на этом зарабатывают. Такого нет. Значит, это сделано в интересах низового бюрократического аппарата, чтобы они получали свою долю», — резюмировал эксперт.