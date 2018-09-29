«Отдавать кредиты не всегда хочется»: сможет ли Порошенко добиться списания долга Украины перед Россией в $3 млрд

Киев «защитился» от требований Москвы по делу о задолженности Украины на сумму более $3 млрд, заявил глава государства Пётр Порошенко. Он возложил суверенный долг Украины на своего предшественника — якобы Виктор Янукович «вывез эти деньги из страны на грузовиках». Ранее министр финансов России Антон Силуанов, комментируя решение Апелляционного суда Англии, заявил, что инстанция не поддержала три из четырёх доводов Украины по делу о задолженности перед РФ. Как подчёркивают эксперты, Киеву не позволят уклониться от уплаты долгов, поскольку в таком случае будет создан опасный прецедент.

В Харькове стартовал 10-й Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы». С речью на открытии выступил президент Украины Пётр Порошенко, который, в частности, затронул тему украинского долга перед Российской Федерацией, составляющего свыше $3 млрд. По его мнению, Киев сумел доказать, что Москва не вправе запрашивать возвращения этих денег.

«Мы защитились на определённое время, но, я думаю, правда в суде победит. Мы защитились от требований РФ вернуть деньги», — сказал Порошенко.

По его словам, эти средства «были брошены в декабре 2013 года Януковичу», а тот якобы «положил $3 млрд наличными в собственные грузовики и вывез из страны».

«И мы доказали, что несправедливо требовать от Украины этих платежей», — такое мнение высказал действующий глава государства.

При этом Порошенко в своём выступлении исказил решение Апелляционного суда Англии и Уэльса, принятое 14 сентября. Тогда апелляционная инстанция поддержала только один из четырёх доводов украинской стороны. По мнению судьи, необходимо более глубокое и детальное изучение вопроса.

Речь идёт об аргументе Киева, согласно которому Украина предоставила РФ кредит якобы под воздействием российской стороны.

Таким образом, дело будет возвращено в Высокий суд Лондона, который теперь станет рассматривать его в общем порядке, учитывая аргумент украинской стороны. Между тем Россия намерена обратиться в Верховный суд Великобритании, чтобы отменить решение Апелляционного суда.

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«Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Российской Федерацией и Украиной. Надеемся, что следующая, более высокая инстанция окончательно примет объективное решение», — пояснял министр финансов — первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.

При этом если Верховный суд Великобритании удовлетворит иск России, то решение Апелляционного суда Англии будет отклонено и дело будет рассматриваться в упрощённом порядке без права на дальнейшее оспаривание. Если же высшая судебная инстанция Соединённого Королевства примет сторону Киева, будет организован новый судебный процесс, предметом рассмотрения на котором станет исключительно довод Киева о якобы оказанном на украинскую сторону давлении.

«Деньги берут, но делают всё, чтобы не возвращать»

Возвращение денежных средств станет своего рода признанием правоты России, что для украинской власти политически невозможно. С таким утверждением выступил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, в Киеве до последнего будут доказывать, что долг якобы неправильный и был украден.

«Таких кредитов огромное количество. Огромное количество стран даёт кредиты другим странам. И, в принципе, не всегда хочется их отдавать, — заявил политолог. — Если российская апелляция не будет принята во внимание, то возникнет совершенно удивительный прецедент, по которому любая смена власти (а зачастую специальные и даже фальшивые смены власти) может использоваться, чтобы долги не отдавать», — сказал он.

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Эксперт напомнил, что уже был прецедент, связанный с этим долгом в $3 млрд, когда в Международном валютном фонде обсуждался вопрос о выделении кредита Украине. Тогда в МВФ выяснили, что Киев не просто в долгах, но ещё и отказывается от их возврата. Согласно уставу фонда, это крупное препятствие для выдачи займа.

«Тем не менее Украине пошли навстречу, обошли возмещение России и другим странам и кредит всё же выдали. Так что здесь тоже идут какие-то интересные изменения в мировой финансовой системе. Но такие вот «сомнительные», как считает Украина, долги на самом деле могут подорвать международную финансовую систему», — подчеркнул Суздальцев в беседе с RT.

Он отметил, что на Украине какой-то «удивительный голод» на различного рода победы.

«Им нужно чуть ли не ежедневно праздновать какие-то победы над Россией. И поводы ищутся совершенно неправильные», — заключил аналитик.

В свою очередь, полномочный представитель адвокатской палаты ЕС в России Александр Трещёв указал, что Порошенко выдаёт желаемое за действительное. По его словам, решение Апелляционного суда Англии было сомнительным, но при этом не подвергается сомнению тот факт, что этот долг суверенный.

«Переваливать его с больной головы на здоровую, с одного лидера на другого — это в политике не принимается в расчёт. В данном случае здесь, конечно, больше политической подоплёки, чем правовой, к сожалению. То, что этот долг всё же суверенный, даёт нам возможность арестовывать активы Украины за рубежом. И надо действовать смело и решительно, потому что так действуют все страны. Надо добиваться справедливости и уповать на правовые аргументы, не давая скатиться в политику», — сказал эксперт.

По его словам, у займа украинской стороны есть совершенно правовая природа — это долг государства, который Киев обязан вернуть Москве.

«Мы знаем, как ведёт себя Украина в ряде историй, будь то «Газпром», будь то какие-то другие деньги: они с радостью их берут, но используют все правовые инструменты, чтобы сделать всё и не отдать, затянуть любыми способами. Поэтому надо добиваться справедливости», — пояснил Трещёв в разговоре с RT.