Порошенко отказался выплачивать России долг в $3 млрд

Украина не должна выплачивать России долг в $3 млрд, поскольку бывший украинский лидер Виктор Янукович «вывез» эти деньги из страны. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.

«Мы защитились на определённое время, но я думаю, что правда в суде победит. Мы защитились от требований России вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причём на камеры, эти средства кешем в свои грузовики и вывез с Украины», — цитирует ТАСС Порошенко.

По его словам, украинская сторона доказала, что несправедливо «требовать от Украины этих платежей».

Ранее стало известно, что Россия намерена обжаловать решение суда о взыскании с Украины задолженности в $3 млрд до 26 октября.

Апелляционный суд Англии 14 сентября удовлетворил жалобу Украины на решение по долгу перед Россией.

Как заявили в российском правительстве, суд не поддержал три из четырёх доводов украинской стороны.