Порошенко отказался выплачивать России долг в $3 млрд

Короткая ссылка
Украина не должна выплачивать России долг в $3 млрд, поскольку бывший украинский лидер Виктор Янукович «вывез» эти деньги из страны. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.
Порошенко отказался выплачивать России долг в $3 млрд
  • ©president.gov.ua

«Мы защитились на определённое время, но я думаю, что правда в суде победит. Мы защитились от требований России вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причём на камеры, эти средства кешем в свои грузовики и вывез с Украины», — цитирует ТАСС Порошенко.

По его словам, украинская сторона доказала, что несправедливо «требовать от Украины этих платежей».

Ранее стало известно, что Россия намерена обжаловать решение суда о взыскании с Украины задолженности в $3 млрд до 26 октября.

Апелляционный суд Англии 14 сентября удовлетворил жалобу Украины на решение по долгу перед Россией. 

Как заявили в российском правительстве, суд не поддержал три из четырёх доводов украинской стороны. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить