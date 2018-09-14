Россия намерена обжаловать решение Апелляционного суда по спору с Украиной до 26 октября

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Россия планирует обжаловать решение Апелляционного суда Англии по делу о взыскании с Украины задолженности в $3 млрд до 26 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов России Константина Вышковского.
Россия намерена обжаловать решение Апелляционного суда по спору с Украиной до 26 октября
  • © pixabay.com

«Мы уже заявили о том, что намерены подать апелляцию на решение Апелляционного суда. Сроки подачи апелляции — примерно до 26 октября. Мы это сделаем в ближайшее время», — сообщил Вышковский.

Ранее Апелляционный суд Англии вынес решение по жалобе Киева в деле о задолженности перед Россией на сумму $3 млрд. Суд не поддержал три из четырёх доводов Украины. Теперь дело собираются вновь вернуть в Высокий суд Лондона, который рассмотрит аргумент Киева о якобы «давлении со стороны Москвы». 

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