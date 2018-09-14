Россия намерена обжаловать решение Апелляционного суда по спору с Украиной до 26 октября
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«Мы уже заявили о том, что намерены подать апелляцию на решение Апелляционного суда. Сроки подачи апелляции — примерно до 26 октября. Мы это сделаем в ближайшее время», — сообщил Вышковский.
Ранее Апелляционный суд Англии вынес решение по жалобе Киева в деле о задолженности перед Россией на сумму $3 млрд. Суд не поддержал три из четырёх доводов Украины. Теперь дело собираются вновь вернуть в Высокий суд Лондона, который рассмотрит аргумент Киева о якобы «давлении со стороны Москвы».