Топливо для предвыборной гонки: что стоит за обещанием Тимошенко ликвидировать «Нафтогаз Украины»

Потенциальный кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах ликвидирует государственную компанию «Нафтогаз», которая отвечает за распределение энергоресурсов в стране. Также политик обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в стремлении поставить украинскую газотранспортную систему под свой контроль «через подставных лиц». Собеседник RT в Верховной раде назвал обещание Тимошенко «популизмом». Между тем эксперты не исключают, что Порошенко действительно пытается задёшево приобрести часть газотранспортной системы в надежде, что Россия продолжит прокачку газа и эти вложения окупятся.

Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала кардинально пересмотреть политику Украины в нефтегазовой сфере в случае победы на президентских выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года. В частности, она заявила о намерении ликвидировать государственную компанию НАК «Нафтогаз Украины».

«Через полгода первое, что мы сделаем, — ликвидируем НАК «Нафтогаз» как ненужного посредника. А также, если НАК «Нафтогаз» создаст другие посреднические структуры, а он сейчас планирует это сделать для продажи природного газа украинцам,.. всё это будет ликвидировано», — озвучила свои планы Тимошенко на пресс-конференции в Киеве.

Также потенциальный кандидат в президенты раскритиковала решение властей продать 49% доли украинской газотранспортной системы (ГТС). По её мнению, «Нафтогаз» сознательно занижает реальную стоимость инфраструктуры.

Юлия Тимошенко

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© Jaap Arriens

«Для того, чтобы построить такую же газотранспортную систему, нужно потратить $300 млрд. Это посчитанная сумма в ценах сегодняшнего дня, учитывая газовые хранилища... Они собираются забрать практически половину собственности ГТС в 20 раз дешевле. Примерно то, что они оценивают в $7 млрд», — посетовала Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» обвинила действующего президента Украины Петра Порошенко в стремлении поставить газотранспортную систему под свой контроль «через подставных лиц». В связи с этим партия Тимошенко зарегистрировала в Верховной раде законопроект, запрещающий «любую манипуляцию с ГТС».

«Избежать обвинений в коррупции»

«Нафтогаз» — государственная компания, которая фактически является монополистом на рынке нефти и природного газа Украины. В её компетенцию входят разведка, добыча, транспортировка, закупка и распределение углеводородов в стране.

Политика «Нафтогаза» регулярно подвергается критике на Украине. Государственную компанию обвиняют в постоянном росте цен на голубое топливо, лоббировании монетизации коммунальных субсидий и срывах поставок газа для коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», который обеспечивает более 70% Киева горячей водой.

Огромный резонанс в июле 2018 года вызвало решение наблюдательного совета компании выплатить высокопоставленным сотрудникам премии в $46,3 млн в связи с «успешным» завершением тяжбы с «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде.

В беседе с RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш согласился, что репутация «Нафтогаза» действительно оставляет желать лучшего. Однако, как считает политолог, причина претензий Тимошенко заключается отнюдь не в борьбе за прозрачность схем, которые использует компания.

«Несмотря на явные прегрешения, на текущий момент альтернативы «Нафтогазу» нет. Выступая с таким популистским заявлением, которое наверняка понравится большинству населения, Тимошенко рассчитывает избавиться от имиджа неудачного переговорщика с Москвой по газовым контрактам, избежать обвинений в коррупции и уголовного преследования», — отметил Коктыш.

В 2009 году, будучи премьер-министром, Тимошенко подписала 10-летнее газовое соглашение с Россией. По условиям контракта, Киев обязался покупать голубое топливо из РФ по $360 за тысячу кубометров (вдвое дороже, чем в 2008 году).

Кроме того, Тимошенко от лица правительства Украины согласилась ежегодно приобретать 52 миллиарда кубометров по формуле «take or pay», которая предполагает оплату Киевом всего обговоренного объёма голубого топлива, вне зависимости от фактического потребления и количества топлива, поставленного за рубеж.

Украинская ГТС

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© Danil Shamkin

С приходом к власти президента Виктора Януковича (2010 год) против Тимошенко было возбуждено несколько уголовных дел. Экс-премьера обвинили в коррупции и превышении «служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году».

После госпереворота постмайданные власти также заявили, что газовая сделка с Москвой, которую заключила Тимошенко, является «кабальной» для экономики Украины. В 2017 году генпрокурор страны Юрий Луценко призвал лидера «Батькивщины» извиниться перед народом. Как полагает глава надзорного ведомства, бывший премьер-министр должна понести «политическую ответственность» за деятельность «в интересах Москвы».

«Станет только хуже»

Как пояснили RT источники в Верховной раде, по задумке Тимошенко, ликвидация «Нафтогаза» позволит демонополизировать продажу голубого топлива населению. Обратной стороной этого процесса станет хаотизация рынка. Компании будут закупать небольшие объёмы и в конечном итоге цены на газ для населения возрастут.

«Это чистый популизм. Юлия Тимошенко уже давно вынашивает идею ликвидации «Нафтогаза» и выдачи разрешения частным компаниям на закупку газа. Для этого из структуры «Нафтогаза» должны быть выведены компании «Укртрансгаз» и «Укргаздобыча». По задумке Тимошенко, распределение функций доставки голубого топлива приведёт к снижению цен на газ для потребителей», — сообщил RT источник в партии «Батькивщина».

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Кроме того, источник RT в партии «Народный фронт» напомнил, что «Нафтогаз» является одним из участников разбирательства в Стокгольмском арбитраже в деле против «Газпрома». Тяжба будет продолжаться как минимум до 2020 года, поэтому «ни о какой ликвидации предприятия не может идти и речи».

«Помимо этого, «Нафтогаз» выпустил облигации — кто будет их погашать? Компания является одним из основных плательщиков налогов в бюджет, и как Юлия Тимошенко, в случае ликвидации компании, намерена решать этот вопрос? Её заявление популистское. В случае воплощение в жизнь её обещаний станет только хуже», — отметил собеседник из «Народного фронта».

В «Нафтогазе» угрозу Тимошенко объяснили «плохими отношениями» с председателем правления государственной компании Андреем Коболевым. В беседе с RT представитель компании обратил внимание, что громкие заявления потенциального кандидата в президенты появились только после решения правительства повысить цены на газ для населения на 23% по требованию МВФ.

«Если передать функции госкомпании нескольким операторам рынка, то стоимость газа для населения не снизится. Уровень затрат у них будет таким же, как у «Нафтогаза». Никакой жёсткой конкуренции, которая бы позволила снизить цены на газ, не возникнет, поскольку к этому рынку могут быть допущены только несколько компаний», — добавил собеседник RT.

«Очернить противника»

По словам Кирилла Коктыша, судьба газотранспортной системы стала одним из важнейших экономических вопросов в предвыборной гонке на Украине. Вокруг ГТС в политической среде соседней страны появилось множество спекуляций, особенно на фоне грядущего строительства «Северного потока — 2». Обвинение Тимошенко в адрес президента в стремлении «забрать» газотранспортную систему — подтверждение нарастающей внутриполитической борьбы на Украине.

ГТС находится в собственности государства. Её оператором являлся «Нафтогаз», но с 2017 года эту функцию выполняет подконтрольное правительству ПАО «Магистральные газопроводы Украины». Киевские власти не первый год ищут иностранного инвестора для газотранспортной системы Украины, но все их старания оказываются безуспешными, поэтому в текущих планах кабмина — приватизация 49% ГТС.

Офис «Нафтогаза Украины»

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© Danil Shamkin

«Тимошенко сетует, что «Нафтогаз» занижает стоимость ГТС в угоду Порошенко, но оценить газотранспортную систему крайне сложно, потому что совершенно непонятно, будет ли целесообразным её содержание. Очевидно, что с запуском второй ветки «Северного потока» цена на украинскую ГТС упадёт. Но предсказать на сколько всё равно невозможно», — констатировал Коктыш.

При этом политолог допускает, что Порошенко и его окружение намерены воспользоваться ситуацией и приобрести 49% ГТС за относительно небольшую сумму ($7 млрд). Как предполагает Коктыш, нынешний президент рассчитывает на поддержку Запада и надеется, что РФ продолжит прокачку газа через Украину в достаточных объёмах.

«Сейчас мы наблюдаем начальный этап предвыборной гонки в этой стране. Каждый из потенциальных кандидатов стремится очернить противника. Конечно, Порошенко грешит тем, что прихватывает активы, которые «не так лежат», но у меня нет уверенности, что тем же самым не будет заниматься Тимошенко в случае успеха на выборах», — подчеркнул Коктыш.