Тимошенко намерена ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на выборах президента
- Reuters
Об этом она сообщила на брифинге своей партии.
«Через полгода в первую очередь мы ликвидируем НАК «Нафтогаз» как посредника, который не нужен. А также, если НАК «Нафтогаз» насоздаёт другие посреднические структуры — а она сейчас планирует это сделать — для продажи природного газа украинцам, для потребностей людей… всё это будет ликвидировано», — сказала она.
Она также добавила, что её партия зарегистрировала в парламенте страны законопроект, который запретит проводить какие-либо манипуляции с украинской ГТС.
Также Тимошенко прокомментировала заявления руководства «Нафтогаза», которое рассказало о целесообразности продажи доли ГТС страны международным партнёрам. По её словам, это «афера столетия».
«Я так поняла, Пётр Алексеевич хочет через подставных лиц забрать её себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49% ГТС», — сказала она.
Политик заявила, что стоимость сооружения ГТС Украины составляет около $300 млрд.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сохранения транзита газа через Украину.