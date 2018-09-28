Тимошенко намерена ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на выборах президента

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Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что если она победит на выборах президента Украины, то ликвидирует компанию «Нафтогаз», так как она является ненужным посредником.
Тимошенко намерена ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на выборах президента
  • Reuters

Об этом она сообщила на брифинге своей партии.

«Через полгода в первую очередь мы ликвидируем НАК «Нафтогаз» как посредника, который не нужен. А также, если НАК «Нафтогаз» насоздаёт другие посреднические структуры — а она сейчас планирует это сделать — для продажи природного газа украинцам, для потребностей людей… всё это будет ликвидировано», — сказала она.

Она также добавила, что её партия зарегистрировала в парламенте страны законопроект, который запретит проводить какие-либо манипуляции с украинской ГТС.

Также Тимошенко прокомментировала заявления руководства «Нафтогаза», которое рассказало о целесообразности продажи доли ГТС страны международным партнёрам. По её словам, это «афера столетия».

«Я так поняла, Пётр Алексеевич хочет через подставных лиц забрать её себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49% ГТС», — сказала она.

Политик заявила, что стоимость сооружения ГТС Украины составляет около $300 млрд.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сохранения транзита газа через Украину.

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