Тимошенко намерена ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на выборах президента

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что если она победит на выборах президента Украины, то ликвидирует компанию «Нафтогаз», так как она является ненужным посредником.

Об этом она сообщила на брифинге своей партии.

«Через полгода в первую очередь мы ликвидируем НАК «Нафтогаз» как посредника, который не нужен. А также, если НАК «Нафтогаз» насоздаёт другие посреднические структуры — а она сейчас планирует это сделать — для продажи природного газа украинцам, для потребностей людей… всё это будет ликвидировано», — сказала она.

Она также добавила, что её партия зарегистрировала в парламенте страны законопроект, который запретит проводить какие-либо манипуляции с украинской ГТС.

Также Тимошенко прокомментировала заявления руководства «Нафтогаза», которое рассказало о целесообразности продажи доли ГТС страны международным партнёрам. По её словам, это «афера столетия».

«Я так поняла, Пётр Алексеевич хочет через подставных лиц забрать её себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49% ГТС», — сказала она.

Политик заявила, что стоимость сооружения ГТС Украины составляет около $300 млрд.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сохранения транзита газа через Украину.