На Украине рассказали об объёмах газа в подземных хранилищах страны
- РИА Новости
Как сообщает УНН со ссылкой на данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз», объём газа в подземных хранилищах страны по состоянию на 20 сентября увеличился до 15,7 млрд куб. м.
Таким образом, к настоящему моменту украинские ПХГ заполнены на 50%.
Ранее сообщалось, что украинские газовые хранилища по состоянию на 25 августа заполнены на 46,2%.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сохранения транзита газа через Украину.