На Украине рассказали об объёмах газа в подземных хранилищах страны

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На Украине рассказали, насколько заполнены подземные хранилища газа (ПХГ).
На Украине рассказали об объёмах газа в подземных хранилищах страны
  • РИА Новости

Как сообщает УНН со ссылкой на данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз», объём газа в подземных хранилищах страны по состоянию на 20 сентября увеличился до 15,7 млрд куб. м. 

Таким образом, к настоящему моменту украинские ПХГ заполнены на 50%.

Ранее сообщалось, что украинские газовые хранилища по состоянию на 25 августа заполнены на 46,2%.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сохранения транзита газа через Украину.

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