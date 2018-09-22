На Украине рассказали об объёмах газа в подземных хранилищах страны

На Украине рассказали, насколько заполнены подземные хранилища газа (ПХГ).

Как сообщает УНН со ссылкой на данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз», объём газа в подземных хранилищах страны по состоянию на 20 сентября увеличился до 15,7 млрд куб. м.

Таким образом, к настоящему моменту украинские ПХГ заполнены на 50%.

Ранее сообщалось, что украинские газовые хранилища по состоянию на 25 августа заполнены на 46,2%.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сохранения транзита газа через Украину.