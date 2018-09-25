Глава «Нафтогаза» оштрафован за отказ предоставить данные о премиях

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Шевченковский районный суд Киева оштрафовал председателя правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева на 1,7 тыс. гривен (около $60) за отказ предоставить информацию о премиях за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.
Глава «Нафтогаза» оштрафован за отказ предоставить данные о премиях
  • Reuters

Как сообщают «Украинские новости», суд установил, что Коболев не предоставил депутату Верховной рады Сергею Власенко запрашиваемую информацию о правовом основании для выплаты премий, а также перечне лиц, получивших их.

В связи с этим главу «Нафтогаза» признали виновным по ч. 3 ст. 188-19 КоАП («Невыполнение законных требований депутата»).

В июле Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству «Нафтогаза» за победу в споре с «Газпромом». 

В мае стало известно, что компания решила премировать 41 сотрудника на общую сумму $46,3 млн. 

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