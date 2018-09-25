Глава «Нафтогаза» оштрафован за отказ предоставить данные о премиях
- Reuters
Как сообщают «Украинские новости», суд установил, что Коболев не предоставил депутату Верховной рады Сергею Власенко запрашиваемую информацию о правовом основании для выплаты премий, а также перечне лиц, получивших их.
В связи с этим главу «Нафтогаза» признали виновным по ч. 3 ст. 188-19 КоАП («Невыполнение законных требований депутата»).
В июле Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству «Нафтогаза» за победу в споре с «Газпромом».
В мае стало известно, что компания решила премировать 41 сотрудника на общую сумму $46,3 млн.