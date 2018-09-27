Эксперт прокомментировал выдвинутые МВФ требования к Украине

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал выдвинутые Международным валютным фондом (МВФ) требования к Украине.

Как считает Колташов, Киев неизбежно придёт к необходимости сближения с Москвой.

По мнению эксперта, есть два сценария развития событий. Первый — аргентинский, когда экономика не выдержит и будет дефолт.

«И вся история Украины начнётся с чистого листа, как это было в Аргентине в начале нулевых. Всё это было, кстати, результатом деятельности МВФ. Не исключаю, что при таком сценарии начнётся быстрый процесс сближения Украины с Россией», — пояснил он.

Согласно второму сценарию, считает Колташов, президент Украины Пётр Порошенко сам сделает поворот в сторону России и Китая или же к власти придёт новая политическая группа, представляющая интересы крупного капитала, который заинтересован в развороте в сторону от Запада.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал требования Международного валютного фонда к Украине.