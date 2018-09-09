Предвыборное усиление: почему в Киеве заговорили о формировании базы ВМС в Азовском море

В Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Украины. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на военные источники. Первым шагом станет переброска в акваторию малых бронированных артиллерийских катеров, один из которых был уже замечен на погрузке в Бердянске. Эксперты сомневаются в возможностях Киева создать полноценные Военно-морские силы, а попытки украинских властей дестабилизировать ситуацию в Азовском море связывают с приближающимися на Украине президентскими выборами.

Украина приступила к созданию в Азовском море «полноценной» военно-морской базы. Первым шагом станет переброска туда бронекатеров, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в командовании ВМС и Генштабе.

«Украинский военный портал» утверждает, что 8 сентября в Бердянске был замечен бронекатер ВМС Украины, который перевозили на грузовом транспорте. Позднее туда будут переброшены ещё три артиллерийских катера, говорится в материале. Эти суда составят основу катерного дивизиона — он будет развёрнут в Азовском море в дополнение к базе ВМС, строительство которой планируется завершить до конца этого года.

Напомним, 6 сентября президент Украины Пётр Порошенко поручил правительству страны ускорить разработку морской доктрины.

«Просил бы правительство приложить усилия для ускорения разработки морской доктрины, в которой мы бы также учли текущую ситуацию в Азовском море», — сказал Порошенко.

Кроме того, он призвал украинские МИД и Министерство юстиции внести предложения относительно юридической защиты национальных интересов Украины «в части поведения России по блокированию Азовского моря, портов и компенсации ущерба, который несут Украина и украинские моряки». Также Порошенко пообещал «поднять вопрос возможного введения санкций против России за задержку кораблей в Азовском море» на предстоящей Генассамблее ООН.

Позиция украинского президента была поддержана в американском внешнеполитическом ведомстве — представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Россия «преследует» суда в Азовском море и «препятствует международному судоходству». При этом американские дипломаты никак не прокомментировали незаконный захват украинскими пограничниками траулера «Норд» с командой, состоящей из граждан России, и о блокировании в порту Херсона российского танкера «Механик Погодин» силами служб безопасности Украины.

Недружественные шаги

«Переброска одного катера погоды не сделает», — считает член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош. Однако, по словам эксперта, эти действия можно расценить как попытку дестабилизировать ситуацию в Азовском море.

Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

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«Запретить строить базу им там нельзя. Другой вопрос, хватит ли у них на это сил и средств. В любом случае это шаг, направленный на дальнейшее обострение отношений между Россией и Украиной. Я бы расценил его как недружественный», — отметил Бартош в беседе с RT.

Россия не предпринимала никаких военных шагов по эскалации обстановки в Азовском море, тогда как Киев приступил к перехвату российских судов, незаконным арестам и задержаниям, подчеркнул эксперт. По его мнению, такие действия создают обстановку нервозности и конфронтации в регионе, однако у украинской стороны пока нет возможности предпринять какие-либо более весомые действия.

«Катер есть катер. Это не крейсер и не авианосец — у Украины пока нет возможностей создавать сильный, современный морской флот. Но показать свою озабоченность и делать дальнейшие недружественные шаги в сторону России можно и за счёт переброски катеров», — сказал эксперт.

Ранее в конце августа депутат Рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза заявил , что у Киева есть все силы, чтобы уничтожить военные корабли России в Азовском море.

«Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придёт, уничтожается буквально за 5—10 минут», — заявил украинский политик, добавив, что всё оружие, оставшееся от Советского Союза, способно подавить практически любой флот.

Азовское море сейчас является местом, где киевские власти ведут себя откровенно провокационно, отметил в разговоре с RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. При этом эксперт напомнил, что возможности украинского флота крайне ограничены.

«Буквально можно пересчитать по пальцам одной руки всё то, что у них там реально может быть использовано. Катеров у них совсем немного и боеспособные только те, которые передали Соединённые Штаты. А когда речь идёт о бронекатерах, это вообще звучит довольно странно», — отметил Коновалов.

По его словам, активизация риторики Порошенко и его администрации по вопросу Азовского моря может быть связана с предстоящими выборами.

«Все бравурные заявления, которые сейчас звучат со стороны украинских политиков, так или иначе связаны с выборами и по большей части инспирированы президентом Порошенко. Он явно не лидер в предвыборной гонке, у него огромный шанс проиграть. Так что сейчас ему нужно, делать такие громкие заявления. Хотя в них уже давно никто не верит, даже украинские граждане», — заключил эксперт.