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Эксперт прокомментировал заявление украинского депутата о способности Киева уничтожить российский флот

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Анна Лушникова
Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Юрия Березы о том, что у Украины есть все силы, чтобы уничтожить военные корабли России в Азовском море за пять минут.
Эксперт прокомментировал заявление украинского депутата о способности Киева уничтожить российский флот
  • РИА Новости

«Чуть более 60 судов обеспечения, как их мягко называют на Украине, или, если смотреть в реальность, ржавых устаревших корыт, не могут угрожать российскому флоту никаким образом. Это фантазия господина Березы. Но тем не менее заявления показывают, что сама тема Азовской акватории и происходящих там событий весьма болезненная для Украины. Они от такой политизированной риторики, обещая пожаловаться в ООН, до такой воинственной, как излагает депутат, пытаются перевести тему со своих пиратских действий», — сказал эксперт.

По его словам, «все эти обвинения в различных инстанциях и подобные заявления показывают, что тема достаточно актуальна в том числе и в рамках предвыборной кампании».

Ранее депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза заявил, что у Украины есть все силы, чтобы уничтожить военные корабли России в Азовском море.

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