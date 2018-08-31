Российское посольство призвало США не вступаться за «бесчинствующих на Азовском море подопечных»

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Посольство России в США прокомментировало заявление Госдепа по поводу ситуации в Азовском море, призвав Вашингтон «прекратить вступаться за бесчинствующих» подопечных в регионе.

Об этом говорится в заявлении на странице дипмиссии в Facebook.

«Госдеп в лице официального представителя Х. Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из «сотен» судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушёл от этого», — указало посольство, напомнив про захват украинской стороной российских кораблей «Норд» и «Механик Погодин» с россиянами на борту.

Как отметили дипломаты, Вашингтон намеренно генерирует новые пустые обвинения в адрес России, чтобы отвлечь внимание общества от нарушений прав человека — как со стороны своих сателлитов, так и у себя дома.

«Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах», — добавляется в сообщении.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт обвинила Россию в преследовании судов в Азовском море.

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