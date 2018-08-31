На Украине заявили о способности уничтожить за пять минут российский флот в Азовском море

Депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза заявил, что у Украины есть все силы, чтобы уничтожить военные корабли России в Азовском море.

«Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придёт, уничтожается буквально за 5—10 минут», — цитирует издание «Обозреватель» Березу.

По его словам, всё оружие, оставшееся от Советского Союза, способно подавить практически любой флот.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт обвинила Россию в преследовании судов в Азовском море.

Российское посольство, в свою очередь, призвало США не вступаться за «бесчинствующих на Азовском море подопечных».