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На Украине заявили о способности уничтожить за пять минут российский флот в Азовском море

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Депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза заявил, что у Украины есть все силы, чтобы уничтожить военные корабли России в Азовском море.
На Украине заявили о способности уничтожить за пять минут российский флот в Азовском море
  • РИА Новости

«Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придёт, уничтожается буквально за 5—10 минут», — цитирует издание «Обозреватель» Березу.

По его словам, всё оружие, оставшееся от Советского Союза, способно подавить практически любой флот.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт обвинила Россию в преследовании судов в Азовском море.

Российское посольство, в свою очередь, призвало США не вступаться за «бесчинствующих на Азовском море подопечных».

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