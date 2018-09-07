Эксперт прокомментировал заявление Украины о присутствии в Азовском море

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Эксперт Центра военно-политической журналистики и зампред международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН прокомментировал намерения Киева касательно Азовского моря.
Эксперт прокомментировал заявление Украины о присутствии в Азовском море
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Как отметил Орлов, надо понимать, что Россия действует строго в рамках морского права, в отличие от Украины, которая использует «надуманные предлоги».

Если говорить о возможном появлении украинской корабельно-катерной группировки в акватории Азовского моря, то Москва к этому готова, полагает эксперт.

«Я более чем уверен, что все необходимые меры будут приняты: беспрепятственная ловля рыбы, плавание и безопасность российских рыболовецких судов будут обеспечены. Я не думаю, что появление дополнительных украинских кораблей создаст угрозу для наших судов», — пояснил он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко поручил правительству страны ускорить разработку морской доктрины и учесть в ней действия России в Азовском море.

Также крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News оценил заявление главы МИД Украины Павла Климкина о намерении Киева увеличить военное присутствие в Азовском море.

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