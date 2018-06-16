«Не вызывает ничего, кроме сожаления»: в Москве ответили на заявления главы МИД Украины о планах испортить ЧМ в России

Попытки Киева «испортить футбольный праздник» в России ни к чему не приведут. Так в Москве отреагировали на заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина. В Госдуме отметили, что подобными действиями Украина сама себя дискредитирует. Между тем в Совете Федерации посоветовали Климкину «успокоиться и смотреть футбол». По мнению депутатов и сенаторов, украинские чиновники намерены использовать мундиаль как площадку для громких заявлений, однако любители спорта, наоборот, хотят «отключиться» от политики. Приехавшие на ЧМ-2018 украинские фанаты прекрасно ладят с российскими болельщиками, добавляют парламентарии.

«Праздник мы должны испортить»

Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о намерении Киева испортить чемпионат мира по футболу, проходящий в России, вызывает сожаление и непонимание. Спортивное мероприятие такого уровня сближает людей из разных стран, и в этот процесс не должна вмешиваться политика. С такими комментариями выступили опрошенные RT официальные лица.

Ранее, 15 июня, глава внешнеполитического ведомства Украины заявил о планировании акций, цель которых — испортить футбольный праздник в России. Для этого украинские власти уже предложили одну инициативу: всем украинским болельщикам, которые хотят посетить ЧМ-2018, будут показывать фотографии арестованных и осуждённых в России граждан Украины.

«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фанат, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко», — приводит агентство «Украинские новости» его слова.

«Футбольный праздник мы им должны испортить», — добавил он.

Глава МИД Украины Павел Климкин

globallookpress.com

Напомним, в 2015 году Олег Сенцов и Александр Кольченко были осуждены по обвинениям в подготовке и совершении терактов в Крыму. Сенцов был приговорён к 20 годам лишения свободы, Кольченко — к 10. В 2018 году Владимир Балух был приговорён к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы за незаконное хранение взрывчатки и боеприпасов.

Сенцов, Кольченко и Балух свою вину отрицают. При этом власти Украины считают их политическими заключёнными.

«Это праздник людей, а не политиков»

Подобные инициативы только дискредитируют саму Украину, рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.

«Я вообще не понимаю, откуда берутся эти идеи репрессивных мер. Нужно понимать, что уже XXI век, мы живём в цивилизованном обществе. Такими поступками Украина только дискредитирует себя. Всё это способствует не миротворческим действиям, а совсем наоборот. Кроме сожаления, по этому вопросу у меня больше ничего нет», — отметил Сергей Чепиков.

Попытка испортить футбольный праздник ни к чему не приведёт, считает заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Он также отметил, что украинские и российские болельщики прекрасно находят общий язык.

«Такое заявление Климкина о том, чтобы испортить праздник, грозит серьёзной ответственностью. Он должен это понимать. Я видел на открытии чемпионата украинских болельщиков, с украинским флагом, они радовались, а вокруг них сидели наши фанаты с российским флагом — это общий праздник. Все с радостью воспринимали гостеприимство наших соотечественников. Это было уникально, все поют песни, фотографируются. Это праздник людей, а не политиков. Если кто-то его попытается испортить, то ничего не произойдёт — организация замечательная, всё работает как часы», — отметил в беседе с RT депутат.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова, комментируя RT заявление министра Климкина, подчеркнула, что болельщики на подобных мероприятиях «отключаются» от политики и хотят видеть праздник.

«Политики хотят этот момент использовать как площадку для ярких заявлений. Это праздник спорта. Мне очень не нравилось, когда спорт и политику мешали на Олимпиадах», — сказала она.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также отметил, что планам Киева не суждено сбыться, и посоветовал Климкину «успокоиться и смотреть футбол».

«Климкин хочет испортить ЧМ-18?! Тщетно тщение. Пусть забудет. Киев уже попытался это сделать, поставив дурной спектакль с Бабченко и обманув Совбез ООН. Теперь Климкин уже испортить ничего не сможет — весь мир сегодня смотрит на Россию. Пусть успокоится и тоже смотрит футбол», — написал Пушков в своём Twitter.

Климкин хочет испортить ЧМ-18 ?! Тщетно тщение. Пусть забудет. Киев уже попытался это сделать, поставив дурной спектакль с Бабченко и обманув Совбез ООН. Теперь Климкин уже испортить ничего не сможет - весь мир сегодня смотрит на Россию. Пусть успокоится и тоже смотрит футбол. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 июня 2018 г.

Борьба с чемпионатом

Это не первое высказывание украинского министра, посвящённое проходящему в России мероприятию. Так, в мае Павел Климкин неоднократно призывал граждан Украины не ехать на ЧМ в Россию.

«И всё же я ещё раз советую: лучше 15 раз подумать, прежде чем поехать в Россию. Впереди ещё много достойных футбольных праздников», — обратился он к украинцам.

По мнению министра, против граждан Украины якобы могут осуществляться провокации со стороны спецслужб. Кроме того, Климкин не исключил и бытовых конфликтов с россиянами. Он предупредил о повышенной готовности работников дипмиссий.

«Наши консулы будут работать очень плотно. Мы разработали план того, каким образом будем выезжать на места, где пройдут футбольные матчи. Откроем горячую линию — и в нашем посольстве в Москве, и в каждом из консульств», — подчеркнул он.

МИД России в ответ на это заявление пригласил украинцев на чемпионат мира и призвал не слушать «всяких дураков».

«Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! А дураков всяких не слушайте», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

При этом инициатива запретить трансляции чемпионата на Украине провалилась. Подобный запрет привёл бы к штрафным санкциям со стороны Европейского союза вещателей, а это, в свою очередь, лишило бы украинские каналы права на трансляции следующего Кубка мира в Катаре. В итоге трансляция матча открытия мундиаля с участием России и Саудовской Аравии по телеканалу «Интер» была показана и стала самой рейтинговой среди аудитории старше 18 лет.