В Госдуме прокомментировали призыв Климкина испортить ЧМ-2018 в России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков в беседе с RT прокомментировал призыв главы украинского МИД Павла Климкина испортить чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

«Я вообще не понимаю, откуда берутся эти идеи репрессивных мер. Нужно понимать, что уже XXI век, мы живём в цивилизованном обществе. Такими поступками Украина только дискредитирует себя. Всё это способствует не миротворческим действиям, а совсем наоборот. Кроме сожаления, по этому вопросу у меня больше ничего нет», — отметил депутат.

Ранее Климкин заявил, что украинская сторона должна испортить России праздник футбола.