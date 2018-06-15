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Климкин о ЧМ в России: праздник мы им должны испортить
15 июня 2018, 19:31
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна должна испортить России праздник футбола.
Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фанат, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко... Футбольный праздник мы им должны испортить», — сказал Климкин.
Ранее министр иностранных дел Украины также призвал украинцев не ехать на чемпионат мира по футболу.
14 июня в России стартовал чемпионат мира по футболу. Он продлится до 15 июля.
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