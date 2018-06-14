Старт футбольного праздника: церемония открытия ЧМ-2018

На стадионе «Лужники» завершилась торжественная церемония открытия XXI чемпионата мира по футболу. В ней приняли участие президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.
14 июня 2018
Обращение президента России Владимира Путина и главы ФИФА Инфантино во время церемонии открытия чемпионата мира.
Сборные России и Саудовской Аравии появляются на поле переполненного стадиона «Лужники».
На поле совсем скоро появятся футболисты национальных команд России и Саудовской Аравии.
Вот такое представление в данный момент происходит на поле стадиона «Лужники».
Тем временем выступление Уильямса не заканчивается. Продолжает развлекать публику известный британский певец.
Официальный мяч чемпионата мира по футболу в России выносит посол мундиаля Виктория Лопырёва. На поле появляется Роналдо в сопровождении мальчика — героя ролика.
Уильямс и Гарифуллина продолжают своё выступление. На этот раз дуэтом поют артисты. Тем временем на поле появились огромные футбольные мячи.
На стадионе разворачивается потрясающее действо. Уильямс исполнил свою песню Let me entertain you, а потом вышла певица Аида Гарифуллина. Также на поле можно было увидеть артистов, изображающих огромных жар-птиц.
На стадионе «Лужники» появляются участники церемонии открытия: легендарный бразильский футболист Роналдо и певец Робби Уильямс.