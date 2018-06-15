На Украине намерены продолжать трансляцию ЧМ-2018 в связи с долгами
Об этом заявил глава НОТУ Зураб Аласания.
Он отметил, что долг компании, который копится с 2016 года, может привести к штрафным санкциям и лишению прав на трансляцию следующего чемпионата мира по футболу.
«В результате подписано дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ двумя каналами («Интер» и НТН) полного пакета ЧМ-2018. Долг перед ЕСВ до конца года должен быть погашен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре», — написал Аласания в Facebook.
В мае глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко и председатель фракции «Самопомощь» Олег Березюк, а также депутаты Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой внесли в Верховную раду законопроект, в котором предлагалось признать незаконной трансляцию чемпионата мира по футболу в России.