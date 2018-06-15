На Украине намерены продолжать трансляцию ЧМ-2018 в связи с долгами

Украинские телеканалы будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу, потому что национальная телерадиокомпания Украины (НОТУ) обязана погасить долги перед Европейским союзом вещателей.

Об этом заявил глава НОТУ Зураб Аласания.

Он отметил, что долг компании, который копится с 2016 года, может привести к штрафным санкциям и лишению прав на трансляцию следующего чемпионата мира по футболу.

«В результате подписано дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ двумя каналами («Интер» и НТН) полного пакета ЧМ-2018. Долг перед ЕСВ до конца года должен быть погашен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре», — написал Аласания в Facebook.

В мае глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко и председатель фракции «Самопомощь» Олег Березюк, а также депутаты Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой внесли в Верховную раду законопроект, в котором предлагалось признать незаконной трансляцию чемпионата мира по футболу в России.